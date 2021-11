Xiaomi en passe de lancer sa première voiture électrique début 2024

Xiaomi a annoncé son entrée sur le marché en pleine expansion des véhicules électriques (VE) plus tôt cette année. Le mois dernier, nous avons vu le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, confirmer que le véhicule électrique de Xiaomi entrera en production de masse en 2024 lors de la conférence Investor Day 2021.

Maintenant, un rapport financier de Xiaomi suggère que le géant chinois met plus de ressources dans son département de véhicules électriques et est en bonne voie pour lancer sa première voiture électrique sur le marché en 2024.

Dans sa déclaration précédente, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que l’entreprise était bien en avance sur le calendrier prévu pour le lancement de sa première voiture électrique. Désormais, pour que le développement se poursuive à la même vitesse, Xiaomi consacre davantage de ressources à l’unité de recherche et de développement du projet de véhicule électrique.

Selon un récent rapport financier, sur les quelque 14 000 employés de l’aile recherche et développement (R&D), 500 d’entre eux travaillent désormais activement sur le projet de VE. Xiaomi a également acquis une startup spécialisée dans la conduite autonome, Deepmotion, au début de l’année, et prévoit de créer une filiale pour accélérer le rythme du projet.

Pour ceux qui l’ignorent, Xiaomi a déjà enregistré sa société de VE, Xiaomi EV, Inc. avec un investissement en capital de 10 milliards de yuans à dépenser au cours des 10 prochaines années. En outre, Lei Jun a été nommé représentant légal de la société après l’enregistrement.

Un processus de fabrication d’ici 2023

Le récent rapport suggère également que Xiaomi va commencer le processus de fabrication de ses premières voitures électriques d’ici 2023. L’entreprise devrait donc commercialiser le véhicule électrique au début de 2024.

Selon les précédents rapports, Xiaomi construira et vendra d’abord des voitures électriques d’entrée de gamme, avant de passer à des modèles haut de gamme et de luxe à un stade ultérieur. De plus, dans le domaine des véhicules électriques, le géant chinois sera en concurrence avec de grands constructeurs automobiles comme Tesla, Porsche, et potentiellement Apple, OPPO et OnePlus.