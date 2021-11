Les Honor 60 et 60 Pro ont fait l’objet de fuites avant leur lancement

Le Honor 60 et le Honor 60 Pro devraient tous deux loger un capteur principal de 108 mégapixels qui sera associé à une caméra frontale de 50 mégapixels. Le Honor 60 devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 778G Plus de Qualcomm, tandis que la variante Pro serait équipée du processeur Snapdragon 870G, une puce plus haut de gamme.

Honor s’apprête à annoncer sa nouvelle génération de flagships, la série Honor 60 , cette semaine. Bien que le design du smartphone ait déjà été évoqué, nous avons maintenant les images et les spécifications complètes de la série Honor 60 grâce à une fuite de Digital Chat Station, et à la liste de « réservation » de la série de smartphones sur le site de vente en ligne chinois JD.com.