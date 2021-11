Xiaomi commencera à produire en masse des véhicules électriques à partir de 2024

Outre le développement de smartphones haut de gamme dotés de fonctionnalités phares, Xiaomi a étendu sa portée à divers autres marchés. Plus tôt cette année, le géant chinois a confirmé son intention d’entrer sur le marché des véhicules électriques (VE) et a engagé plus de 10 milliards de dollars dans cette nouvelle entreprise. Cette semaine, le PDG, président et cofondateur de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé que l’entreprise commencera à produire des VE en série à partir du premier semestre 2024.

Le PDG de Xiaomi a fait cette annonce lors de la conférence Xiaomi Investor Day, qui s’est récemment tenue à Pékin. Au cours de cette rencontre, Lei Jun a déclaré que les plans de Xiaomi en matière de VE sont bien en avance sur son calendrier et que l’entreprise vise à produire en masse des voitures électriques à partir de 2024. Suite à cela, Jun est allé sur Twitter pour annoncer la même chose, que vous pouvez vérifier juste en dessous.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y —leijun (@leijun) October 19, 2021

Peu après, un directeur du département marketing international de l’entreprise, Zang Ziyuan, a confirmé la nouvelle sur le site de médias sociaux chinois Weibo. La nouvelle de l’avenir de Xiaomi dans le domaine des véhicules électriques a été bien accueillie par les marchés, les actions ayant bondi de 5,4 %. Reuters rapporte qu’il s’agit de la plus forte hausse quotidienne en pourcentage de l’entreprise depuis le 12 mai 2021.

Xiaomi cherche également à embaucher davantage d’employés pour sa division VE en prévision de la production de masse qui aura lieu dans moins de trois ans. Toutefois, le fabricant n’a pas précisé s’il allait développer son prochain véhicule électrique dans le cadre d’un partenariat avec un autre constructeur automobile ou s’il allait produire le véhicule de manière indépendante.

D’abord un modèle d’entrée de gamme

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le type de voitures électriques que la société produira, Xiaomi commencera à travailler sur un modèle d’entrée de gamme, selon les rapports. Elle commencera à produire des modèles de VE plus luxueux et haut de gamme à un stade ultérieur.

Le géant chinois, qui a récemment commencé à se transformer en une marque mondiale, est actuellement en concurrence avec les leaders du marché comme Apple et Samsung sur le segment des smartphones. En fait, Xiaomi a détrôné Samsung pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde plus tôt cette année. Cependant, avec ses projets de fabrication de véhicules électriques, Xiaomi sera en concurrence avec des entreprises comme Tesla, Kia, Porsche et potentiellement Apple.

Les géants de la technologie arrivent

L’arrivée des fabricants d’électronique grand public sur la scène des VE n’est pas un phénomène nouveau. Des sociétés comme Apple et Google travaillent depuis longtemps sur leurs propres VE et voitures à conduite autonome. Mais des entreprises comme Huawei et Sony ont également rejoint la bataille. Cette dernière a partagé une vidéo d’essai sur route de son VE connu sous le nom de Vision-S plus tôt cette année. Ce véhicule électrique a été présenté pour la première fois au CES 2020.

Dans le même temps, Huawei a également des ambitions pour son propre véhicule électrique. Cependant, ses plans semblent être à un stade embryonnaire. En outre, le constructeur chinois aurait l’intention d’avoir une voiture à conduite autonome au cours des prochaines années. Un cadre de l’entreprise a déclaré qu’elle souhaitait disposer de « véritables voitures particulières sans conducteur » d’ici au moins 2025. Il pourrait s’agir d’un calendrier trop optimiste, étant donné les obstacles réglementaires et techniques liés à la fabrication d’un véhicule à conduite autonome.

Il s’agit là d’une tendance générale dans le secteur technologique, où les fabricants sont désireux de se lancer sur le marché automobile. Huawei, Xiaomi ou Sony ne sont pas les premiers à avoir de telles ambitions, et ils ne seront certainement pas les derniers non plus.