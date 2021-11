Spotify dispose désormais d’un hub dédié aux bandes-son officielles des séries Netflix

Avez-vous déjà aimé la bande-son d’une série Netflix au point de chercher instantanément la chanson originale sur votre plateforme de streaming musicale préférée ?

Eh bien, si c’est le cas, je suis sûr que vous serez heureux d’apprendre que Spotify a désormais facilité la recherche d’une chanson que vous avez entendue dans une série Netflix, grâce au nouveau « Netflix Hub » de la plateforme.

Le géant du streaming musical a récemment ajouté une nouvelle section à sa plateforme qui contient toutes les bandes originales, les listes de lecture et les podcasts de Netflix. Baptisée « Netflix Hub », il s’agit d’une section dédiée à tout contenu audio lié à Netflix. Bien que la plupart des titres, qui se trouvent dans les séries et films populaires de Netflix, étaient déjà disponibles sur Spotify, le Netflix Hub les réunit tous en un seul endroit.

Spotify a fait la même chose pour le contenu Disney sur sa plateforme en 2019. Maintenant, citant la popularité de Netflix et de son contenu, le géant du streaming musical vise à fournir aux utilisateurs un hub central pour trouver chaque piste audio, podcast et playlist liés à Netflix.

Pour en venir au contenu du Hub Netflix sur Spotify, il existe actuellement trois catégories distinctes : listes de lecture officielles Netflix, albums de bandes originales Netflix et les podcasts Netflix. Chaque section présente une partie du contenu que les utilisateurs peuvent parcourir. Cependant, les utilisateurs peuvent appuyer ou cliquer sur le bouton « Voir tout » pour explorer davantage de contenu.

3 sections distinctes

La section « Listes de lecture officielles Netflix » contient diverses listes de lecture basées sur des séries, y compris toutes les bandes sonores d’une série particulière. Cela inclut les bandes sonores de séries Netflix populaires comme La Casa de Papel, Narcos : Mexico, Stranger Things, et plus encore.

La section « Albums de bandes originales Netflix », quant à elle, contient toutes les bandes originales des films et séries Netflix tels que Squid Game, The Crown, et plus encore. Quant à la section Netflix Podcasts, elle contient tous les podcasts liés à Netflix comme Okay, Now Listen, Netflix is a Daily Joke, 10/10 (Would Recommend), You Can’t Make This Up, et quelques autres.

Donc, si vous êtes un mordu de Netflix et que vous cherchez à assouvir votre soif de bonne musique et de contenu audio, vous devriez aller sur le Hub Netflix sur Spotify dès maintenant.

La plateforme de streaming musical devrait ajouter d’autres bandes-son, albums, listes de lecture et podcasts au hub au fur et à mesure de leur sortie. Pour l’instant, vous pouvez vous détendre avec des morceaux de la playlist La Casa de Papel ou vous plonger dans un podcast sur la série populaire de Netflix, The Crown, sur Spotify. Le Netflix Hub est déjà disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils soient gratuits ou Premium, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde. Il leur suffit pour y accéder en tapant “Netflix” dans la barre de recherche Spotify. Pour les autres pays comme la France, il faut passer par le lien suivant, car la recherche ne fonctionne pas.