Le teasing vidéo du Honor 60 montre un écran incurvé et un design connu

Honor a officiellement annoncé qu’elle lancera la nouvelle série Honor 60 le 1er décembre. La société essaie de créer un engouement pour ses prochains appareils, et elle vient de publier une vidéo de teaser montrant le design, la disposition de la caméra à l’arrière, et le massif écran à l’avant du futur Honor 60.

En effet, Honor a publié une vidéo sur Weibo, confirmant le design du prochain Honor 60. La vidéo elle-même ne révèle pas d’informations spécifiques sur le nouvel appareil, mais elle confirme quelques informations. L’un des éléments clés est que le design est presque le même que celui de la série Honor 50. Le Honor 60 aura le même double module circulaire et une finition dégradée à l’arrière.

À l’avant, nous voyons un grand écran incurvé sur tous les côtés. La courbure sur le haut et le bas semble moins importante, ou du moins le rendu dans la vidéo le fait paraître ainsi. Ce pourrait être un écran de 6,57 pouces, le même que la dernière génération.

Fait intéressant, le teasing vidéo ne montre pas de découpe pour la caméra frontale à l’avant, et il n’est pas clair si le Honor 60 aura une caméra frontale sous l’écran. Il est possible que le teaser ne l’ait pas incluse pour donner l’impression qu’elle est plus transparente, et il est probable que la société préfère que l’on se concentre sur le design global.

Un smartphone attendu … en Chine

Il y a quelques jours, nous avons vu l’arrière du Honor 60, qui a confirmé le même design que le teasing vidéo d’aujourd’hui. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour le découvrir.

Selon les rumeurs, le Honor 60 Pro serait alimenté par le chipset Snapdragon 870 et serait livré avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide de 100 W. Le Honor 60 standard aurait une capacité de charge rapide de 66 W, et le Honor 60 SE supporterait la charge de 40 W.