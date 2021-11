Le design du Honor 60 est révélé avant son lancement

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur le Honor 60 pour le moment, il y a des rumeurs selon lesquelles la société annoncera trois variantes de l’appareil, induisant le Honor 60, le Honor 60 SE abordable, et le HONOR 60 Pro plus haut de gamme. Le Honor 60 Pro devrait être alimenté par le processeur Snapdragon 870 et offrir un support de la charge rapide filaire de 100 W. Le Honor 60 standard se « contentera » d’une charge rapide filaire de 66 W, tandis que la version Honor 60 SE serait limitée à une recharge rapide de 40 W.

Cependant, en regardant de plus près le module de la caméra, il semble que la configuration à quatre caméras a maintenant disparu . Comme la série d’iPhone 13, Honor pourrait passer à des capteurs de caméra plus grands sur la série Honor 60. Entre les deux grands capteurs, il semble y avoir un capteur supplémentaire. Le flash LED se trouve maintenant à côté du module caméra.

Dès que vous poserez les yeux sur cet appareil, vous réaliserez qu’il ressemble beaucoup au Honor 50. Il a le même design de la caméra, et les courbes à l’arrière et sur les côtés semblent être les mêmes. En effet, en jetant un simple coup d’œil au smartphone, il semble que le Honor 60 conservera le design en double cercle du Honor 50 .