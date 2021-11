Samsung en aurait fini avec la série Galaxy Note, la production s’arrête

Le site affirme que la principale raison de l’abandon de la gamme Galaxy Note par Samsung est qu’ elle se concentre désormais sur les smartphones pliables , avec des appareils comme le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 susceptibles d’arriver au moment où un nouveau Galaxy Note aurait pu voir le jour. Cela pourrait être une ligne de conduite raisonnable, car Samsung aurait vendu seulement 9,7 millions d’unités Galaxy Note en 2020, contre 12,7 millions en 2019. Ces chiffres peuvent sembler importants, mais apparemment Samsung vise 13 millions de ventes pour sa série Galaxy Z pliable en 2022 , il semble donc que les smartphones pliables soient de plus en plus plébiscités, alors que la gamme Galaxy Note perdait de l’attrait.

Pour ceux qui l’ignorent, un nouveau Galaxy Note n’a pas été lancé en 2021. Les rendus du Galaxy S22 Ultra suggèrent qu’il reprendra le flambeau du Galaxy Note, donc la possibilité d’un nouveau Galaxy Note en 2022 ne semblait pas non plus probable.