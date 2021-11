La série Xiaomi 12 sera dotée d’écrans incurvés

Nous en saurons plus dans les prochaines semaines, à mesure que nous nous rapprocherons de la date de sortie et que d’autres fuites apparaîtront.

Dans une fuite séparée, nous avons déjà vu que la série Xiaomi 12 pourrait comporter une configuration de triple caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels, et un capteur de zoom périscopique 5x. Xiaomi a également confirmé officiellement que la marque « Mi » disparaissait au profit d’un nouveau système de dénomination plus simple.

Xiaomi devrait dévoiler la nouvelle série de smartphones Xiaomi 12 en décembre, bien qu’aucune date exacte n’ait été gravée dans le marbre et que la société ne l’ait pas encore annoncée. Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles le Xiaomi 12 serait propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et disposerait d’une triple caméra à l’arrière, composée d’un capteur principal de 50 mégapixels.