Microsoft publie de nouveaux emojis dans la nouvelle mise à jour de Windows 11

Microsoft apportera les très attendus emojis de style Fluent à Windows 11 cette semaine, et elle publiera également une mise à jour optionnelle qui se concentrera sur les bugs existants. Microsoft a promis un ensemble d’emojis de style 3D plus tôt cette année, mais la société n’apportera que des emojis 2D sur le bureau, tandis que l’ensemble 3D restera exclusif à quelques services.

Les nouveaux emojis de Windows 11 seront entièrement retravaillés, et chacun d’entre eux aura un design entièrement nouveau. Microsoft fait également revenir Clippy, et le nouvel ensemble d’emojis est doté de couleurs beaucoup plus vives et saturées, et ils sont également beaucoup plus simplifiés que leurs homologues en 3D, comme le souligne The Verge.

« Ces nouveaux emojis de style Fluent qui sortent aujourd’hui dans Windows 11 sont personnels et familiers, deux de nos principes de conception de Windows 11″, a écrit Microsoft dans un article de blog soulignant le retour de Clippy et l’importance de l’utilisation des emojis dans la communication.

« Une équipe de designers d’emojis, de responsables d’applications, d’experts en polices de caractères et de développeurs s’est concentrée sur la création de ce nouveau système d’emojis. Des palettes de couleurs aux fonctionnalités modulaires, les designers ont mis au point un système capable de s’adapter à l’ensemble étendu d’emoji Unicode. Windows 11 offre désormais un emoji plus moderne et plus expressif à utiliser dans vos communications hybrides, ce qui vous permet d’ajouter du fun, de l’expression et de la personnalité à vos communications ».

Il s’avère que les nouveaux emojis 3D resteront exclusifs à Teams et Flipgrid, et que Windows 11 ne recevra que les emojis 2D. Microsoft nous a montré une fois de plus à quel point elle reste incohérente avec les mises à jour et sa disposition de conception dans l’ensemble de son système d’exploitation et d’autres services.

Pas d’emojis 3D

Malheureusement, il n’est pas certain que les emojis 3D présentés arriveront un jour dans la version publique de Windows 11 ni qu’ils seront un jour utilisés par les utilisateurs non professionnels et les enseignants. Microsoft a redessiné l’ensemble du système d’exploitation dans Windows 11, et il y a beaucoup d’éléments 3D et de conceptions visuelles qui rendraient le nouvel ensemble d’emojis très unique et moderne sur le bureau.

En l’état actuel des choses, si vous souhaitez utiliser les nouveaux emojis 2D améliorés sur le bureau, vous devrez posséder une machine compatible et exécuter Windows 11. Microsoft n’a rien annoncé concernant les nouveaux emojis sur ses anciens systèmes d’exploitation, et nous n’avons aucune information sur la possibilité de les intégrer à Windows 10 dans un avenir proche.