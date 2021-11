OnePlus pourrait rebaptiser le OnePlus 9RT en OnePlus RT pour le marché indien

OnePlus avait l’habitude de lancer un produit phare chaque année. Puis, elle a commencé à en lancer deux : un au premier semestre et un modèle de série T au second. Puis, elle a introduit les variantes « Pro ». Après cela, elle a annoncé la gamme Nord. Puis la gamme Nord N. Et enfin, cette année, elle a lancé le OnePlus 9R, un modèle de la série 9 réservé à l’Inde.

Plus tard, elle a annoncé un modèle réservé à la Chine appelé OnePlus 9RT, même après que la société ait déclaré qu’il n’y aurait pas de modèles de la série T en 2021. Maintenant, selon la Google Play Console relayée par Mukul Sharma, la société pourrait rebaptiser le OnePlus 9RT en OnePlus RT pour le marché indien.

En d’autres termes, le OnePlus 9RT en Chine deviendrait le OnePlus RT en Inde. Cependant, les smartphones seraient autrement identiques. Pour rappel, cela signifie un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, un écran OLED de 6,62 pouces d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+, et un design qui le fait ressembler beaucoup au OnePlus 9 Pro.

Interesting. OnePlus 9RT has been listed as OnePlus RT on the Google Supported Devices list and Google Play Console listing. The same model build has received the BIS certification in the past.#OnePlus #OnePlus9RT #OnePlusRT pic.twitter.com/kmo2YGHFoq

—Mukul Sharma (@stufflistings) November 20, 2021