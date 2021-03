Le OnePlus 9R 5G, une exclusivité indienne, sera aussi lancé la semaine prochaine

by

OnePlus a déjà confirmé que la série phare OnePlus 9 et la OnePlus Watch arriveront le 23 mars. Elle a montré les deux prochains smartphones, le OnePlus 9 standard et le OnePlus 9 Pro. Cependant, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé hier qu’une troisième variante du OnePlus 9 sera également lancée la semaine prochaine. Il s’agit du OnePlus 9R, dont la rumeur a longtemps couru, et que Lau a qualifié de smartphone de jeu axé sur le marché abordable.

Fin 2020, un rapport a suggéré que OnePlus, en plus des modèles phares 9 et 9 Pro, travaillait également sur un OnePlus 9 Lite axé sur le marché abordable. Maintenant, avant l’événement de lancement, News18 a parlé avec Pete Lau et il a confirmé le lancement du OnePlus 9R 5G.

Maintenant, le OnePlus 9R sera destiné au marché indien en tant que variante abordable de la gamme. Lau n’a pas entièrement confirmé qu’il ne viendrait pas sur d’autres marchés, mais sa formulation suggère que le OnePlus 9R fait au moins ses débuts en tant que téléphone exclusif à l’Inde et qu’il est peu probable que nous le voyions dans d’autres endroits.

Mais ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez toujours des spécifications de niveau phare. Selon de récentes rumeurs, le OnePlus 9R comprendra le processeur Snapdragon 865/870 au lieu du processeur Snapdragon 888. De plus, le rapport indique que l’appareil disposera d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz ou 120 Hz pour une expérience d’interface utilisateur plus fluide.

Lau, dans l’interview, a confirmé que le OnePlus 9R sera un « appareil de niveau premium à un prix plus abordable en Inde ». Il sera équipé des « dernières technologies » qui existent dans les smartphones modernes. De plus, ce sera un appareil centré sur le jeu qui offrira « un défilement fluide, des contrôles de jeu immersifs et une expérience visuelle supérieure ». L’appareil sera également doté de la connectivité 5G, citant la montée potentielle des réseaux 5G en Inde dans les mois à venir.

Vivement le 23 mars

En dehors de ces détails, l’entreprise reste très discrète sur le OnePlus 9R 5G. Nous ne savons même pas si le OnePlus 9R sera équipé de caméras Hasselblad ou non. Étant donné qu’il s’agit d’un appareil abordable, il est très peu probable qu’il soit équipé de la technologie des caméras Hasselblad, dont se targuent les deux autres variantes du OnePlus 9.

Restez à l’écoute pour le lancement de la série OnePlus 9 le 23 mars.