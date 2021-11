Comment utiliser plusieurs comptes sur Instagram ?

Cela n’a pas toujours été le cas, mais Instagram vous permet d’ajouter plusieurs comptes dans l’application mobile. Vous n’avez pas besoin de vous connecter et de vous déconnecter constamment, et vous pouvez recevoir des notifications de tous les comptes. C’est facile à utiliser et simple à configurer.

Il est de plus en plus courant d’avoir plusieurs comptes Instagram. Vous en avez peut-être un pour un animal de compagnie, un passe-temps spécifique ou votre entreprise. Quelle que soit la raison, je vais vous montrer comment utiliser plusieurs comptes Instagram dans l’application mobile .