L’Apple Watch 8 arborera un design familier selon ce nouveau rendu

L’Apple Watch 8 n’est pas susceptible d’arriver avant septembre 2022, mais nous sommes déjà confrontés à des fuites qui détaillent la prochaine smartwatch d’Apple — et la dernière en date prend la forme d’un rendu non officiel montrant un design qui est très familier à sa prédécesseure.

Cette information provient de @LeaksApplePro, une source qui s’est avérée exacte par le passé, et apparemment il n’y aura qu’un seul « changement notable » en termes d’esthétique de la montre : une grille de haut-parleur supplémentaire sur le côté du boîtier. Il n’y a rien de particulièrement mauvais dans le design de l’Apple Watch 7, mais il semble que ceux qui espèrent une refonte complète en termes de look de l’appareil vont être déçus par le modèle mis à niveau qui sera lancé plus tard l’année prochaine.

Le rendu a été assemblé à partir de fichiers CAO et d’images provenant d’Apple, apparemment, il est donc possible que le design final de l’Apple Watch 8 varie quelque peu du look que vous pouvez voir dans le tweet intégré ci-dessus.

More info soon at @iDropNews pic.twitter.com/GQC40eIwk3 —LeaksApplePro (@LeaksApplePro) November 18, 2021

Une autre information fournie par la même source à iDropNews est que l’Apple Watch 8 va venir dans une couleur vert clair, analogue à celle disponible sur l’iPad Air. Vous pouvez vous procurer l’Apple Watch 7 en bleu, vert, lumière stellaire, minuit et rouge.

Même si le design est plus ou moins le même que celui que nous avons déjà vu, l’Apple Watch 8 pourrait apporter beaucoup d’améliorations et de modifications à l’intérieur. La surveillance de la glycémie est évoquée depuis un certain temps déjà pour l’Apple Watch, et nous pourrions enfin l’obtenir en 2022. Vous vous souvenez peut-être des nombreux rapports qui ont précédé le lancement de l’Apple Watch 7 et qui prévoyaient que celle-ci serait dotée d’un design radicalement différent et plus plat. Il s’avère que ces prédictions n’étaient pas exactes — et il ne semble pas que le design plat fera son apparition l’année prochaine non plus.

Pas de mise à niveau

Que s’est-il donc passé ? Bien sûr, il est toujours possible que les rumeurs soient tout simplement fausses — cela arrive. Mais l’idée qu’Apple envisageait une refonte de l’esthétique de sa smartwatch semblait avoir le vent en poupe. L’Apple Watch se serait rapprochée de l’iPhone et de l’iPad en termes de design, et Apple voudra s’assurer que l’apparence de son produit phare ne se dégrade pas avec le temps.

Peut-être que Apple a simplement décidé que le nouveau look n’était pas une amélioration, ou peut-être que la société a besoin de plus de temps pour affiner le processus de fabrication avant de faire le changement. Ne l’excluez pas pour 2023.