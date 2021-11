Google Chrome possède une fonctionnalité secrète pour s’adapter au nouveau design de Windows 11

L’une des caractéristiques de Windows 11 est l’apparition de nouveaux coins arrondis et d’effets Mica analogues à ceux du verre. Habituellement présents uniquement dans les applications Windows de Microsoft et de certains tiers, ces éléments de conception font maintenant leur apparition dans Google Chrome, mais ils sont encore cachés derrière un flag dans les paramètres de Chrome.

Une fois le flag secret activé, Chrome sous Windows 11 s’intègre mieux au reste du nouveau système d’exploitation. Les menus du clic droit dans Chrome passent de carrés à plus arrondis et adoptent également l’effet Mica moderne. En outre, le menu contextuel des paramètres de Chrome prend une forme plus arrondie, s’intégrant mieux aux éléments natifs de Windows tels que le menu Démarrer et le menu contextuel des actions rapides.

Si vous souhaitez vraiment activer cette fonctionnalité dès aujourd’hui pour que Chrome soit plus moderne, vous pouvez le faire en effectuant d’abord une mise à niveau vers la version 96 de Chrome. Il vous suffit d’accéder au menu des paramètres à partir des trois points orientés vers le bas en haut de l’écran, de choisir Aide, puis À propos de Google Chrome. Le navigateur se met alors automatiquement à jour et redémarre.

Une fois sur Chrome version 96, rendez-vous sur chrome://flags dans la barre d’adresse. Vous pouvez le coller et cliquer sur Entrée. Vous pouvez ensuite rechercher Windows 11 et activer les menus de style Windows 11. Chrome redémarrera alors, et vous pourrez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une page Web pour voir les nouveaux menus arrondis.

Il est intéressant de noter que l’activation de ce flag dans Google Chrome sur Windows 10 apporte également les mêmes éléments de conception à l’ancien système d’exploitation de Microsoft. C’est une petite astuce pour ceux qui veulent vraiment profiter des petits éléments visuels de Windows 11 sans faire le saut et mettre à jour vers le nouveau système d’exploitation.

Parfait pour s’adapter !

Bien sûr, vous pouvez également utiliser une application tierce comme Start11 pour que Windows 10 ressemble davantage à Windows 11. Le programme modifie la barre des tâches pour la centrer et, sous Windows 11, il vous permettra de déplacer la barre des tâches et le menu Démarrer en haut de l’écran.

Même Microsoft aime ces effets Mica et ces coins arrondis. En juillet dernier, le navigateur Edge de Microsoft, qui est basé sur le même moteur que Google Chrome, a reçu un flag pour activer ces mêmes éléments de design de Windows 11. Il est depuis devenu l’apparence par défaut.