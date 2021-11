Les réactions aux messages WhatsApp sont sur le point d’être lancées

Dans un contexte où Facebook se rebaptise Meta, WhatsApp a ajouté un nouveau moyen pour les utilisateurs de ne pas se laisser aller à la conversation. Dans le cadre de la vision de l’entreprise visant à unifier l’expérience dans toutes ses applications, WhatsApp, propriété de Meta, pourrait désormais permettre aux utilisateurs de répondre aux messages avec des emojis, comme sur Instagram et Facebook Messenger.

Nous savons que WhatsApp a travaillé pour apporter les réactions aux messages analogues à celles que l’on retrouve dans les DM sur Instagram depuis un certain temps maintenant. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois en septembre, et depuis lors, nous avons vu WhatsApp ajouter des fonctionnalités, des étiquettes et du texte liés à cette fonctionnalité ici et là.

Maintenant, selon un nouveau rapport de WABetaInfo, WhatsApp est proche du lancement des réactions aux messages. Comme toutes les autres fonctionnalités, les réactions aux messages WhatsApp seront d’abord disponibles en test pour les utilisateurs de la version bêta, puis elles feront leur apparition sur la version stable. La publication a repéré que les « notifications de réactions » sont maintenant disponibles dans la version bêta de l’application Android.

Lorsque la fonction de réaction aux messages sera disponible, et tout comme sur les autres applications Facebook — euh, Meta, les utilisateurs pourront appuyer sur un message et y laisser une réaction (emoji), à l’instar des DM sur Instagram. Vous pourrez choisir parmi les 6 emojis désignés et partager des réactions telles que l’approbation, l’amour, l’humour, l’étonnement, la tristesse et la gratitude. Si un utilisateur dispose d’une ancienne version de WhatsApp, il recevra un message lui indiquant de mettre à jour son application WhatsApp.

Le réglage repéré aujourd’hui est lié à la notification qu’une personne recevrait lorsque quelqu’un réagit à son message.

Elle est toujours en version bêta

Le paramètre de notification est assez simple à comprendre. Lorsque les réactions aux messages sont disponibles, et que les utilisateurs peuvent réagir aux messages, WhatsApp envoie une notification lorsque quelqu’un réagit à un message. Comme les autres paramètres de notification, les notifications de réactions seront disponibles à la fois pour les fils de discussion individuels et les discussions de groupe.

Même si WhatsApp a testé activement la fonction de réactions aux messages, on ne sait toujours pas quand elle sera disponible sur Android et iOS. Si vous souhaitez essayer de réagir aux messages WhatsApp avec des emojis, vous pouvez vous inscrire à la version bêta de WhatsApp sur le Google Play Store, attendre quelques minutes qu’une nouvelle version soit disponible, puis mettre à jour l’application.