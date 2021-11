by

Une nouvelle mise à jour de Google Messages est sur le point d’être poussée aux utilisateurs qui affichera les réactions aux messages de iMessage d’Apple comme des emojis dans le chat, rapporte 9to5Google. Cette information provient de l’analyse de l’APK de la dernière version de l’application, donc gardez à l’esprit que la fonctionnalité pourrait ne pas finir par être lancée publiquement.

Si vous êtes sur Android, mais que votre ami sur iPhone insiste pour utiliser les réactions pour les messages texte, ne vous inquiétez pas, car Google semble prévoir un moyen d’améliorer cette interaction. À l’heure actuelle, si un utilisateur d’iMessage réagit à votre message (et que vous êtes sur Android), vous recevrez un long message décrivant sa réaction, par exemple « À aimé une image » ou « À souligné ».

Cependant, dans un groupe iMessage, il s’agit de simples réactions par message. Elles deviennent plus compliquées dans une conversation mixte, et un message de réponse tel que celui-ci est envoyé aux utilisateurs d’Android, afin de s’assurer qu’ils ne manqueront pas une réaction à leur texte. Dans une discussion de groupe, ces longs messages peuvent devenir gênants et encombrer inutilement l’historique des discussions.

9to5Google a découvert dans la dernière mise à jour bêta de Google Messages, version 10.7, que Google envisage de remplacer ces longs messages par des emojis. Ce n’est pas encore disponible pour tous, mais cela suggère que Google Messages devrait être en mesure d’intercepter les réactions iMessage entrantes, puis de les « traduire » en un emoji pour les utilisateurs Android.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment cela fonctionnera, mais il pourrait utiliser les messages entrants qui commencent par quelque chose comme « Aimé » et essayer de les faire correspondre à un message précédemment envoyé. Il pourrait alors masquer le message de réponse iMessage entrant et afficher un emoji.

Cependant, il est également nécessaire de souligner quelque chose. iMessage avait un ensemble de réactions différentes de celles disponibles dans Google Messages et les chats RCS. Selon le code APK découvert, Google semble être conscient de cela, car il y a une partie du code surnommée « ios_reactions_mapping » et pourrait se référer à la cartographie de l’ensemble des réactions disponibles dans Google Messages ou à leur mise en correspondance avec divers emojis.

Un rappel des anniversaires

Une autre chose intéressante révélée par l’analyse de l’APK est que Google semble travailler sur un rappel d’anniversaire très pratique. La liste de conversation de Google Messages pourrait être en mesure de vous montrer directement qui a un anniversaire en se basant sur leur liste de contacts Google. En outre, si vous êtes en train de discuter avec cette personne, vous devriez également recevoir une bannière vous rappelant de lui souhaiter un bon anniversaire. Cette bannière peut également comporter une animation de gâteau d’anniversaire.

Google s’efforce d’améliorer l’expérience sur Google Messages. Récemment, nous avons vu une fonctionnalité en cours de développement qui pourrait afficher un point de notifications pour les messages que vous n’avez pas encore ouverts dans Google Messages.