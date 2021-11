Voici les mots de passe les plus courants utilisés en 2021

Alors que les experts en cybersécurité et les entreprises de sécurité numérique mettent constamment en garde contre les dangers liés à l’utilisation d’un mot de passe faible pour vos comptes en ligne, il semble que les internautes ne se lassent pas du mot de passe « 123456 ». Ce mot de passe est arrivé en tête de la liste des 200 mots de passe les plus courants de l’année pour la deuxième année consécutive. Voyons maintenant quels sont les autres mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs sur Internet.

NordPass, une société populaire de gestion des mots de passe, a récemment publié un rapport énumérant les mots de passe les plus courants utilisés par les internautes. Parmi d’autres mots de passe simples comme « 12345 », « qwerty » et « password », le rapport révèle que le mot de passe le plus courant sur Internet reste « 123456 ».

Selon le rapport, le mot de passe « 123456 » est utilisé par plus de 103 millions de comptes sur Internet, ce qui en fait le mot de passe le plus courant sur la toile. Et le pire, c’est que ce mot de passe est si simple que les hackers peuvent le craquer en moins d’une seconde pour accéder à un compte utilisateur.

En outre, plus de 46 millions de comptes utilisent le second mot de passe le plus courant, qui est « 123456 789 », et plus de 32 millions de comptes utilisent le mot de passe « 12345 ». En outre, « qwerty » et « password » sont utilisés par respectivement plus de 22 millions de comptes et 20 millions de comptes. Le rapport indique que tous ces mots de passe peuvent être craqués par des pirates en moins d’une seconde.

Vous pouvez consulter les 7 mots de passe les plus courants dans le monde dans l’image ci-dessous, ou vous rendre sur le rapport de NordPass pour découvrir les 200 mots de passe les plus courants sur Internet.

Voici les 7 mots de passe les plus courants en France :

Pourquoi avez-vous besoin d’un mot de passe robuste ?

Si vous êtes sur Internet depuis un certain temps, il est probable que vous connaissiez l’importance d’un mot de passe fort pour vos comptes. Des mots de passe comme « 123456 » ou « password » sont devenus assez courants pour les comptes des utilisateurs, et c’est dangereux pour les utilisateurs, surtout ces derniers temps où nous dépendons tous de nos comptes en ligne pour la plupart de nos transactions, réunions et autres activités professionnelles.

Ainsi, si votre compte est dépourvu d’un mot de passe fort qui ne peut être craqué par les hackers, ceux-ci peuvent facilement accéder à votre compte et utiliser vos données personnelles et financières contre vous. En outre, si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs comptes, la situation s’aggravera, car les hackers pourront accéder à tous vos comptes en ligne avec une seule information.

Par conséquent, si vous souhaitez protéger vos comptes, je vous conseille de leur attribuer un mot de passe fort. Un mot de passe fort doit généralement comprendre une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un symbole comme « @ » ou « # ». De cette façon, il sera difficile pour les hackers de craquer votre mot de passe, ce qui permettra de sécuriser vos comptes.