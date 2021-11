WhatsApp sur iOS offre la possibilité de mettre en pause les enregistrements vocaux

Il y a un peu plus d’un mois, nous avons entendu des informations selon lesquelles WhatsApp allait introduire une fonctionnalité dans ses enregistrements vocaux qui vous permettra de mettre en pause l’enregistrement et de le relancer. Cependant, à l’époque, cette fonctionnalité n’apparaissait nulle part. Maintenant, WABetaInfo rapporte que la nouvelle fonctionnalité est disponible pour certains bêta-testeurs sur iOS avec la dernière version bêta de WhatsApp.

La fonctionnalité est fournie avec la version bêta 2.21.230.16 de WhatsApp pour iOS, mais certains bêta-testeurs de la version 2.21.230.13 ont également déclaré l’avoir vue. La fonctionnalité a été signalée comme une fonctionnalité possible sur laquelle la société pourrait travailler il y a environ un mois, mais maintenant, elle est déployée aux bêta-testeurs.

Gardez à l’esprit qu’à l’heure actuelle, tous les membres du programme bêta de WhatsApp ne peuvent pas tester la nouvelle fonctionnalité, et qu’elle est disponible pour des bêta-testeurs spécifiques. Si vous voyez déjà des formes d’ondes vocales pendant votre enregistrement vocal sur l’application, il est fort probable que vous disposez de la fonction de pause des enregistrements vocaux. Pour vérifier si vous l’avez, essayez d’envoyer un message vocal et cherchez l’icône de pause.

WABetaInfo indique également que vous pourrez reprendre l’enregistrement si vous l’avez mis en pause, mais nous ne savons pas encore pendant combien de temps vous pourrez reprendre un enregistrement vocal en pause. Malheureusement, si cette fonction n’est pas disponible, cela signifie que votre compte bêta n’a pas encore été sélectionné pour tester cette fonction et que vous devrez attendre une prochaine mise à jour.

À l’avenir, cette fonctionnalité devrait arriver pour les utilisateurs publics d’iOS et d’Android également.

Autres fonctionnalités et mises à jour récentes de WhatsApp

WhatsApp s’efforce d’améliorer encore les possibilités de sa populaire application de messagerie. L’une des fonctions les plus utiles et les plus importantes que les utilisateurs de WhatsApp vont obtenir est un plus grand contrôle de leur statut « Vu à » sur l’application, et plus précisément la possibilité de choisir qui peut le voir et qui ne peut pas. C’est un ajout bienvenu pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui aiment avoir leur propre espace en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de « bloquer en douceur » quelqu’un, ou d’échapper à l’interaction avec une personne que vous préférez éviter en apparaissant hors ligne à ses yeux — sans nécessairement vous mettre à dos cette personne en allant jusqu’à la bloquer et la supprimer.

Une autre mise à jour bêta récente de WhatsApp apporte un nouveau design à l’interface de contact. La nouvelle interface est disponible pour certains des bêta-testeurs de WhatsApp et elle montre essentiellement des pages d’informations de contact et de groupe améliorées avec un design plus agréable visuellement.

Et enfin, l’une des récentes améliorations sur lesquelles WhatsApp a travaillé est la possibilité pour l’application de messagerie instantanée d’obtenir un support pour le portefeuille numérique Novi, avec le support apparaissant dans le code pour WhatsApp et pas encore publié publiquement.