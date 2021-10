WhatsApp permettra de mettre en pause vos enregistrements vocaux sur Android et iOS

WhatsApp est la troisième plus grande plateforme de médias sociaux au monde, juste derrière Facebook et YouTube. Dernièrement, l’application s’est efforcée d’étendre sa collection de fonctionnalités pour devenir encore plus polyvalente et pratique pour sa base d’utilisateurs.

Après avoir déployé la prise en charge de plusieurs appareils pour les bêta-testeurs plus tôt cette année, WhatsApp a testé de nouvelles fonctionnalités axées sur l’audio pour sa plateforme. Maintenant, après avoir ajouté le contrôle de la vitesse de lecture pour les messages vocaux, la société appartenant à Facebook travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mettre en pause les enregistrements vocaux et de reprendre à partir du même point.

Le rapport provient d’un informateur WhatsApp réputé, WABetaInfo. L’informateur a récemment repéré la fonction « Pause des enregistrements vocaux » dans la version bêta de WhatsApp pour iOS. Cependant, elle est toujours en cours de développement et devrait également arriver dans les prochains jours.

Maintenant, pour en venir au fonctionnement de la fonctionnalité, la fonctionnalité de pause des enregistrements vocaux fonctionne exactement comme vous l’imaginez. Elle vous permet de mettre en pause un enregistrement vocal sur WhatsApp à mi-chemin. Une fois que vous l’aurez mis en pause, l’application cessera d’enregistrer votre voix et passera en mode pause.

Trois boutons apparaîtront alors en bas de l’écran d’enregistrement, dont un nouveau bouton de reprise de l’enregistrement avec une icône de microphone. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour reprendre l’enregistrement de votre message vocal là où vous l’avez laissé. Les deux autres boutons vous permettront de supprimer l’enregistrement complet ou de l’envoyer à un destinataire.

En bêta test pour le moment

WABetaInfo a partagé une vidéo de démonstration pour montrer le fonctionnement de la fonction d’enregistrement vocal en pause dans WhatsApp. Vous pouvez la regarder ci-dessous.

Donc, si vous utilisez régulièrement la fonction de messages vocaux dans l’application de messagerie, cet ajout astucieux vous sera utile dans les prochains jours. Après le test bêta, WhatsApp déploiera bientôt la fonction d’enregistrement vocal en pause au public.

Parmi les autres fonctionnalités récentes sur lesquelles WhatsApp travaille, citons une fonction « Communauté » qui vous aidera à mieux organiser vos groupes WhatsApp (qui n’en est encore qu’à ses débuts), le chiffrement de sauvegarde des conversations de bout en bout (qui est déjà en cours de déploiement pour les testeurs), la prise en charge de plusieurs appareils (déjà en cours de déploiement dans une version stable), et plus spécifiquement, la possibilité bienvenue de lier plus d’un smartphone à votre compte WhatsApp (en cours de développement), ainsi que la possibilité d’envoyer des messages qui disparaissent (qui est encore en test bêta).