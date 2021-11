WhatsApp améliore l’interface des informations de contact et les options de disparition des messages

Une autre caractéristique de la mise à jour d’aujourd’hui de la bêta de WhatsApp pour Android 2.21.23.13 est la possibilité de définir des minuteurs de messages par défaut à plus de personnes qu’auparavant, ainsi que de nouvelles « dates d’expiration » pour les messages éphémères — à savoir 24 heures et 90 jours .

Si vous êtes déjà sur la version bêta de WhatsApp, mais que vous ne voyez pas les nouveaux changements, ne vous inquiétez pas : la dernière mise à jour n’a commencé à être diffusée qu’aujourd’hui, et il faudra un certain temps avant qu’elle ne touche tout le monde et arrive finalement dans la version stable.

Les nouvelles du dernier développement de WhatsApp nous viennent une fois de plus de WABetaInfo , qui ne manque jamais d’analyser la version bêta de l’APK et de fouiller pour trouver des indices pour une mise à jour à venir. Il semble que la plateforme de messagerie instantanée remanie son interface utilisateur de contact avec sa dernière mise à jour, apportant un nouveau visuel aux utilisateurs.

WhatsApp n’a connu aucun ralentissement au cours des deux dernières semaines en termes de sortie de nouvelles fonctionnalités et d’intégrations : d’un nouveau portefeuille numérique à la prise en charge de plusieurs smartphones, en passant par les messages éphémères, une section Communautés, la possibilité de supprimer un message pour tout le monde sans limites de temps, et la liste est longue.