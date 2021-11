WhatsApp permet de choisir qui peut voir votre statut « Vu à »

Même Facebook ne propose pas encore une fonction aussi spécifique, mais il vous permet déjà d’empêcher certaines personnes de voir vos publications ou vos tags. Et puisque Facebook — ou Meta, comme on l’appelle maintenant — possède WhatsApp, Facebook pourrait être le prochain à avoir une option « Mes contacts sauf… » pour le statut « Vu à » des utilisateurs.

La dernière de ces fonctionnalités est une nouvelle capacité à choisir qui peut voir votre statut « Vu à » . Il s’agit d’une mise à jour extrêmement bienvenue pour ceux d’entre nous qui sont plus soucieux de leur vie privée, et qui aiment avoir leur propre espace en ligne parfois.