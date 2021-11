Sonos ajoute enfin le support audio DTS à sa gamme de home-cinéma

La dernière mise à jour de Sonos contient une grande nouvelle pour les fans de son surround : l’ajout de la prise en charge de l’audio DTS pour ses enceintes home cinéma. Il s’agit non seulement des enceintes les plus récentes, comme la Beam et la Arc de seconde génération, mais aussi des appareils plus anciens, comme la Beam de première génération, la Playbase et même la Playbar initialement lancée en 2013. Même l’amplificateur Sonos se dote de l’audio DTS.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le cauchemar technique qu’est le home cinéma, le DTS est un format de son surround concurrent du Dolby Digital. La prise en charge du DTS signifie donc que les utilisateurs de Sonos peuvent bénéficier du son surround sur un plus grand nombre de sources, comme les disques Blu-ray qui utilisent le format DTS.

La publication de cette mise à jour intervient une semaine après l’annonce par Disney de la prise en charge du son DTS par son service de streaming Disney+.

Les utilisateurs de Reddit qui ont essayé la fonctionnalité signalent que Sonos ne semble prendre en charge que le DTS Digital Surround standard, ce qui signifie que vous ne pourrez pas tirer le meilleur parti des sources qui utilisent les formats DTS-HD et DTS : X, plus sophistiqués. Si vous essayez de lire le DTS-HD, il est apparemment transmis comme un DTS normal.

L’application Sonos affiche un petit badge « DTS Surround 5.1 » lorsqu’un système de haut-parleurs utilise ce format.

D’autres améliorations

Parmi les autres points à surveiller, il faut savoir si votre téléviseur prend en charge le son DTS. Si votre téléviseur ne prend pas en charge le DTS, cela signifie que vous rencontrerez des problèmes si vous leur faites passer de l’audio DTS en HDMI. Cependant, la transmission d’audio directement d’une source externe à votre équipement Sonos devrait fonctionner.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités introduites dans le cadre de la mise à jour 13.4, citons un nouveau mode d’économie de la batterie pour les produits Sonos mobiles comme la Roam qui, lorsqu’il est activé, éteint automatiquement l’enceinte au bout de 30 minutes pour préserver la batterie. Par défaut, il se met en mode veille à faible consommation. L’écran « En cours de lecture » de l’application Sonos sur iOS comprend un nouveau raccourci pour accéder aux paramètres d’égalisation et un nouveau badge HD qui s’affichera lorsque de « l’audio de qualité supérieure » est en cours de lecture.