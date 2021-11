Le OnePlus 10 devrait sortir début 2022 pour affronter le Galaxy S22

OnePlus pourrait sortir sa prochaine gamme de smartphones phares, la série OnePlus 10, plus tôt que prévu. Ceci a été rapporté par 91 Mobiles et s’appuie sur une information provenant de la source Yogesh Brar.

La gamme OnePlus 9 a été lancée fin mars de cette année et n’a pas été suivie d’un modèle T, si l’on compte le OnePlus 9RT qui n’est disponible qu’en Chine. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la société vise une date de lancement début 2022 pour le OnePlus 10. Selon le rapport d’aujourd’hui, la gamme phare est dans une phase de test privée. Elle est testée en Europe et en Chine apparemment.

L’entreprise chinoise souhaiterait le sortir fin janvier ou en février, ce qui coïncide à peu près avec les calendriers de lancement des gammes Galaxy S21 FE et Galaxy S22 de Samsung, qui, selon les rumeurs, seront annoncés respectivement le 4 janvier et le 8 février.

Le OnePlus 10 Pro devrait afficher un nouveau design de la coque arrière inspiré du Galaxy S21 et un écran plat analogue à celui du OPPO Reno7 Pro avec des bords fins et une découpe en forme de trou sur la gauche. L’écran mesurerait 6,7 pouces et supporterait des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

La configuration de la caméra arrière est susceptible d’offrir un objectif périscope avec un zoom 5x, ce qui serait une mise à niveau par rapport au zoom optique 3,3 x du OnePlus 9 Pro.

L’un des meilleurs smartphones de 2022 ?

Le OnePlus 10 sera probablement alimenté par la prochaine puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 898, et le modèle Pro sera apparemment proposé dans des variantes de stockage de 128 Go et 256 Go.

Selon une récente fuite, le OnePlus 10 Pro pourrait offrir une charge filaire de 125 W pour sa batterie de 5 000 mAh. D’autres détails sont encore un mystère, mais les spécifications supposées qui ont fait surface jusqu’à présent suggèrent que le OnePlus 10 sera une mise à niveau décente par rapport à son prédécesseur et pourrait devenir l’un des meilleurs smartphones de 2022.