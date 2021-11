Un informateur affirme que le chipset Snapdragon 898 pourrait porter un autre nom : Snapdragon 8 Gen1

Les problèmes de chauffage autour du CPU du futur Snapdragon haut de gamme, et l’éventuel étranglement thermique, pourraient donner à Samsung l’occasion de renforcer le CPU du Exynos 2200 pour des raisons de concurrence. Et n’oubliez pas le GPU AMD qui permettra à la puce de fournir du ray tracing, ce qui signifie que la puce aidera les appareils à rendre les « caractéristiques physiques » de la lumière.

Mais l’inquiétude concernant la surchauffe du CPU est réelle et s’il s’agit de réduire les performances afin de diminuer la chaleur générée, les perspectives seront plutôt mauvaises pour Qualcomm et les fabricants de téléphones Android.

Selon WCCFtech , le changement de nom du prochain chipset haut de gamme Snapdragon est important, car 888 ressemble trop à 898. De plus, Qualcomm devrait apporter de grandes améliorations au circuit intégré. Sur @UniverseIce, la nouvelle puce apporterait des améliorations au niveau des graphismes, de l’intelligence artificielle et du traitement des images.

Le 30 novembre, Qualcomm fera une annonce au cours du Snapdragon Tech Summit 2021 qui pourrait entraîner un changement du chipset Snapdragon 898 qui devrait équiper les smartphones Android haut de gamme l’année prochaine. Digital Chat Station, un informateur de Weibo, affirme que le successeur du populaire SoC Snapdragon 888 qui équipe la plupart des flagships Android en 2021 sera connu comme le Snapdragon 8 Gen1 et non le Snapdragon 898 .