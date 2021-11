Le Moto G200 5G pourrait se vanter du puissance processeur Snapdragon 888+

by

Dire que le portefeuille de smartphones de Motorola est encombré et confus serait probablement l’euphémisme de l’année dans l’industrie de la technologie mobile. Mais il y a une chose que la société détenue par Lenovo a clairement fait comprendre au cours des dernières années, c’est son manque d’intérêt pour le segment de marché haut de gamme si confortablement dominé par Apple et Samsung dans le monde.

Alors que le numéro un mondial des smartphones a dévoilé les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Fold 3 et Z Flip 3 en 2021 seulement, Motorola a inexplicablement laissé le flagship Edge+ sorti en mai 2020 sans suite appropriée.

C’est encore plus difficile à expliquer si l’on considère les excellentes critiques de ce puissant Snapdragon 865 de 6,7 pouces aux courbes agressives, qui a marqué une sorte de retour après une absence de trois ans dans ce secteur. Aujourd’hui, Motorola prépare un autre retour, et cette fois-ci, la société pourrait lancer deux fleurons différents presque simultanément… sous trois noms différents.

Contrairement au Moto G100 5G, qui était équipé d’un Snapdragon 870 alors que les meilleurs smartphones Android avaient déjà fait le saut du Snapdragon 865 à la puissance Snapdragon 888, le Moto G200 devrait porter un chipset Qualcomm de pointe sous son capot.

Selon un rapport de TechnikNews datant du mois dernier, il s’agirait exactement du même silicium Snapdragon 888 que l’on retrouve dans la gamme Galaxy S21 susmentionnée et dans presque tous les autres flagships Android disponibles aujourd’hui.

Enfin des fleurons !

Mais un informateur Weibo affirme maintenant que Motorola prévoit de jouer la carte de la « combinaison de deux fleurons » dès le mois prochain, notamment avec le puissant processeur Snapdragon 888+. Bien que Digital Chat Station évite de mentionner le Moto G200 5G par son nom, c’est certainement de cet appareil dont il fait mention.

Les images publiées montrent un smartphone haut de gamme quelque peu générique avec un trou dans l’écran qui logera l’unique caméra frontale, des bords relativement épais tout autour (par les normes des fleurons « modernes », au moins), trois caméras à l’arrière disposées verticalement dans le coin supérieur gauche, et deux nuances de bleu différentes.

La présence du capteur photo principal de 108 mégapixels est essentiellement confirmée aujourd’hui, et le reste des spécifications comprend un objectif secondaire de 13 mégapixels, un capteur tertiaire de 2 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels, une résolution d’écran full HD+, une technologie de taux de rafraîchissement de 144 Hz et 8 Go de RAM en standard.

N’oubliez pas le Motorola Edge 30 Ultra/Edge X

Bien que le Moto G200 5G semble définitivement plus impressionnant que le G100 (et tout ce que Motorola a sorti depuis le Edge+), le Edge 30 Ultra, qui a récemment fait l’objet d’une fuite, est manifestement prêt à s’attaquer directement à des appareils comme l’iPhone 13 Pro Max et le futur Galaxy S22 Ultra.

Il s’agit du bien nommé modèle ultra-haut de gamme qui devrait embarquer le Snapdragon 898 de Qualcomm de nouvelle génération, aux côtés d’une batterie de 5 000 mAh capable d’une charge rapide de 68W, d’un triple système de caméra arrière comprenant deux capteurs de 50 mégapixels, une caméra frontale de 60 mégapixels, et un maximum de 12 Go de RAM associé à un espace de stockage interne de 256 Go.

Curieusement, le design du Edge 30 Ultra (qui devrait porter le nom de Edge X sur certains marchés) n’est pas nécessairement plus élégant que celui du G200, qui est pratiquement assuré de coûter moins cher, rivalisant potentiellement avec les meilleurs smartphones 5G à petit budget.