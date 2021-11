Les démontages du Pixel 6 Pro révèlent le grand pas en avant de Google

Google semble avoir définitivement changé de cap avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, à quelques problèmes avec son capteur d’empreintes digitales qui, espérons-le, peuvent être corrigés par une simple mise à jour logicielle. Et hormis la médiatisation derrière ce smartphone de nouvelle génération, il est apparemment tout aussi unique, heureusement dans certaines très bonnes façons.

Les démontages initiaux du Pixel 6 ont révélé une chose que Google a bien faite, au moins pour les réparateurs, mais il semble qu’il manque encore quelques étapes pour faire du Pixel 6 l’un des smartphones les plus faciles à réparer qui ne sont pas un Fairphone.

Il y a deux parties du smartphone qui voient le plus d’usures et qui comportent le plus grand risque de dommages. Trois si vous comptez la coque arrière en verre qui peut être facilement couvert par une coque ou un étui si vous ne pouvez pas encore le faire réparer. Entre l’écran et le port de charge, l’affichage est peut-être la partie la plus critique, surtout si le smartphone prend en charge la recharge sans fil en secours. Heureusement, c’est aussi là que Google semble avoir marqué son plus gros point en termes de réparabilité.

JerryRigEverything a fait l’éloge du Pixel 6 Pro comme étant peut-être l’un des plus faciles à remplacer sans être intentionnellement modulaire. Il suffit d’un peu de chaleur et de découper l’adhésif pour retirer le panneau d’affichage du reste du châssis du smartphone. Le câble ruban de l’écran est un peu délicat si vous ne savez pas où il se trouve, mais un simple support métallique est tout ce qui maintient le connecteur de style LEGO masqué.

iFixit félicite également Google pour l’utilisation de clips pour maintenir l’écran en place en plus de la colle. Il explique que cela permettrait aux utilisateurs ou aux techniciens de simplement clipser l’écran en place sans avoir à remplacer la colle, mais au détriment de l’étanchéité. Il y a aussi la découverte d’un outil officiel disponible publiquement pour recalibrer un nouvel écran et son capteur d’empreintes digitales, en supposant que le remplacement est un composant authentique en premier lieu.

Une note très positive

Malheureusement, ce n’est pas tout rose quand il s’agit de réparer le Pixel 6 Pro, et Google a commis quelques faux pas, même si la firme avait de meilleures intentions. L’étrange languette d’extraction de la batterie, par exemple, a peut-être été la pièce la plus déroutante à l’intérieur du smartphone qui ne semble rien faire, sauf donner de faux espoirs. Les autocollants noirs en graphite empêchent également de retirer facilement les composants, tandis que le port USB-C soudé rendra le remplacement de ce composant extrêmement difficile.

Dans l’ensemble, Google semble définitivement avoir fait des efforts pour faciliter le remplacement de l’écran du Pixel 6, même s’il n’a probablement pas l’intention de soutenir l’industrie des services de réparation tiers. Espérons qu’elle continuera sur cette voie positive.