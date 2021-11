WhatsApp permet de créer des icônes de groupe avec des emojis et des autocollants

Pour l’instant, l’option permettant de définir des emojis et des autocollants comme photo de profil est limitée aux groupes WhatsApp. Par conséquent, vous ne pouvez pas l’utiliser pour définir directement votre propre photo de profil WhatsApp. Vous pouvez toutefois choisir de définir une photo de profil d’emoji ou d’autocollant pour un groupe, l’enregistrer dans votre galerie et utiliser cette image comme photo de profil si vous en avez vraiment besoin.

Si vous êtes sur la version bêta 2.21.23.15 de WhatsApp ou une version plus récente, vous pouvez appuyer sur l’icône du crayon dans l’écran de l’icône de groupe pour accéder à la nouvelle option « Emojis & stickers ». Elle est présente entre les options existantes « Galerie » et « Recherche Internet », comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous :

Après avoir publié la version bêta 2.21.23.14 de WhatsApp avec l’option de masquer les dernières vues de certaines personnes, les développeurs de WhatsApp ont publié hier la version bêta 2.21.23.15 pour Android. Et comme cela a été repéré par WABetaInfo, la mise à jour vient avec une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’utiliser des emojis et des autocollants comme photos de profil de groupe WhatsApp .