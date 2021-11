Samsung va augmenter la production des appareils Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de l’année prochaine

Samsung semble se lancer à fond dans les appareils pliables, qu’il considère probablement comme l’avenir des smartphones et des tablettes. Bien sûr, ces derniers n’ont pas été adoptés de tout cœur sur le marché, en particulier avec leurs prix comparativement plus élevés. Samsung a quelque peu abordé ce point cette année, notamment avec le Galaxy Z Flip 3, nettement plus abordable, qui se vendrait plutôt bien. Cela semble avoir incité Samsung à viser plus haut en 2022, avec l’objectif de produire et de vendre près de 10 millions d’unités de ses smartphones pliables, qui pourrait représenter un cinquième de son volume cible l’année prochaine.

Les appareils pliables sont fantaisistes et intéressants, mais ils sont encore loin de devenir les partenaires mobiles fiables dont nous avons besoin pour une utilisation quotidienne (et nocturne). Les inquiétudes concernant la durabilité persistent, même avec le matériau Ultra-Thin Glass (UTG) plus résistant et le nouveau cadre “Armor Aluminum” que la génération 2021 de Samsung utilise. Si le Galaxy Z Flip 3 est définitivement moins cher, le Galaxy Z Fold 3 s’équilibre presque, car le S Pen spécial est un achat séparé.

Selon un document récemment divulgué, Samsung prévoit d’augmenter la production de la prochaine génération d’appareils phares pliables Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 l’année prochaine. Le Galaxy Z Flip 4, moins cher et plus populaire, recevra un coup de pouce notable, tandis que la quantité de smartphones Z Fold 4 produite restera à peu près la même que celle du Galaxy Z Fold 3 de cette année.

The Elec a obtenu un document qui montre les objectifs de production fixés pour les flagships pliables de l’année prochaine. Selon le document, Samsung produira 6,9 millions d’appareils du Galaxy Z Flip 4, et 2,9 millions d’unités du Z Fold 4. À titre de comparaison, le Z Flip 3 avait un objectif de 4 millions d’unités, tandis que le Z Fold 3 en a 3 millions. Le Z Flip 3 a commencé à 1 059 euros cette année, ce qui a clairement aidé Samsung à stimuler les ventes, et il s’attend probablement à ce que la même chose se produise l’année prochaine avec une version plus avancée.

Ces chiffres sont très ambitieux, étant donné la jeunesse et l’instabilité du marché des smartphones pliables à ce jour. Il y a aussi la question des problèmes de production proprement dits, qu’il s’agisse des taux de rendement des écrans flexibles eux-mêmes ou du problème permanent d’approvisionnement en composants pour les semi-conducteurs. Les fabricants de puces comme Intel ne prévoient pas d’amélioration de la situation avant fin 2022, voire début 2023.

Samsung est optimiste

Ces chiffres témoignent de la confiance de Samsung dans les appareils pliables, même s’ils ne sont pas encore suffisants pour concurrencer la série Galaxy S. Le document révèle également combien d’unités Samsung prévoit de vendre de la prochaine série Galaxy S22. Samsung prévoit de fabriquer 14 millions d’appareils Galaxy S22, 8 millions de Galaxy S22+ et 11 millions de Galaxy S22 Ultra – qui devrait ressembler à un appareil de la gamme Galaxy Note et être doté d’un stylet intégré.

Le rapport indique également que la série Galaxy S22 sera présentée le 5 janvier au CES, ce qui n’est pas la première fois que nous entendons parler de telles rumeurs. Le Galaxy S21 FE devrait également être lancé en janvier, tandis que d’autres rumeurs affirment que la série S22 sera lancée en février. Il est difficile de prédire qui a raison exactement, mais une chose est claire, les nouveaux flagships arrivent au début de l’année prochaine.