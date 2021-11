Huawei rafraîchira sa gamme de MateBook E ce mercredi 17 novembre

Plus tôt dans le mois, Huawei a annoncé qu’elle tiendra un événement ce mercredi 17 novembre, et annoncera la nouvelle smartwatch Huawei Watch GT Runner, des écouteurs et d’autres gadgets, et un ordinateur hybride 2-en-1 MateBook E amélioré. La société a confirmé la nouvelle sur Weibo, où elle a également partagé une image de teasing, révélant quelques informations clés sur le prochain appareil.

La publication Weibo relayée par GSMArena révèle que Huawei prévoit de rafraîchir sa gamme Huawei MateBook E, qui n’a pas reçu de mise à jour depuis 2019. La prochaine génération de MateBook E sera un appareil 2-en-1, et il sera probablement alimenté par un chipset Snapdragon, bien qu’aucune des spécifications ne soit confirmée pour le moment, donc tout n’est que spéculation. Le MateBook E de 2019 a été lancé avec le processeur Snapdragon 850, qui était principalement juste un SoC Snapdragon 845 qui a été conçu pour les tablettes.

Néanmoins, si Huawei veut intégrer des fonctionnalités 5G, elle pourrait vouloir passer à nouveau aux SoC d’Intel ou même d’AMD, puisque Qualcomm est obligé de fournir uniquement des SoC 4G. Un écran OLED pourrait également être inclus.

Le teaser confirme également que le nouveau MateBook E disposera d’un clavier détachable, sera livré avec Windows 11 préinstallé et prendra également en charge le stylet Huawei M Pencil. En outre, il et est censé se connecter facilement à d’autres appareils intelligents qui seront présentés le 17 novembre.

Les bords d’écran semblent extrêmement minces sur l’image postée sur le réseau social chinois, et il semble presque bord à bord, et cela soulève la question de savoir où la caméra frontale pourrait être. Elle peut être intégrée au clavier, comme on l’a vu précédemment, ou avoir une caméra amovible, ou encore être placée sous l’écran — ce n’est pas clair. Les côtés de l’appareil seront légèrement incurvés, et le capteur d’empreintes digitales sera en haut à gauche.

Un lancement à l’international ?

Le modèle 2019 avait 8 Go de RAM, et 256 Go de stockage, et un écran de 12 pouces d’une résolution de 2 160 x 1 440 pixels. Il avait également une caméra frontale de 5 mégapixels, et il coûtait environ 580 dollars lors de son lancement. Nous nous attendons à ce que la nouvelle version soit livrée avec une configuration analogue et coûte à peu près le même prix, si ce n’est un peu plus, sur la base des prix actuels des modèles 2-en-1.

Nous n’avons encore rien entendu au sujet de la disponibilité, mais l’attente va vite prendre fin.