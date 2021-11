Une image de marketing du Galaxy S21 FE nous donne le meilleur aperçu du smartphone

Le Galaxy S21 FE que Samsung aurait initialement prévu de révéler en août dernier aux côtés de ses derniers smartphones pliables sera apparemment annoncé au début de l’année prochaine. La société sud-coréenne avait failli annuler l’appareil, mais maintenant que la sortie est de retour, les rumeurs sur l’appareil ont repris de la vigueur. La dernière en date nous apporte des éléments marketing et des spécifications complètes.

Tout comme son prédécesseur Galaxy S20 FE, qui sert de contrepartie abordable au Galaxy S20, le Galaxy S21 FE est censé être l’alternative économique au flagship Galaxy S21. Les images marketing divulguées par Coinbrs montrent plusieurs images de l’appareil, et celui-ci, sans surprise, ressemble beaucoup au S21. Les images nous montrent une grande partie de ce que nous avons vu dans le manuel d’utilisation du Galaxy S21 FE qui a été précédemment divulgué en septembre.

Le Galaxy S21 FE sera apparemment disponible dans les deux variantes avec des puces Snapdragon 888 de Qualcomm et Exynos 2100 de Samsung, et sera disponible avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil sera doté d’une dalle AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels, ainsi que du verre Gorilla Glass de Corning. La caméra frontale de 32 mégapixels sera logée dans un trou centré à l’écran.

La caméra arrière comportera un capteur de 64 mégapixels, qui sera associé à un capteur ultra grand-angle et à un capteur de profondeur.

Le smartphone sera équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et supportera une charge de 15 W. Les boutons d’alimentation et de volume seront sur le côté droit, tandis que le port USB Type-C et les haut-parleurs seront en bas. Le Galaxy S21 FE devrait sans surprise prendre en charge la 5G et il sera disponible dans les coloris blanc, lavande, crème et noir.

Un lancement uniquement en Europe

Samsung devrait commencer le déploiement stable d’Android 12 plus tard ce mois-ci ou le mois prochain, mais malgré cela, le Galaxy S21 FE sera probablement livré avec Android 11, ce qui pourrait irriter certains consommateurs.

Le Galaxy S21 FE ne serait vendu qu’en Europe, et ce par quelques opérateurs mobiles. Il pourrait coûter moins cher que le S20 FE, qui coûtait 759 euros au lancement, et cela pourrait l’aider à devenir un flagship populaire et économique.