Les Instagram Reels sont dotées d’une fonction de synthèse vocale et d’effets vocaux

Prenant une page du playbook de TikTok, Instagram Reels a maintenant doté de la synthèse vocale et les effets vocaux. Grâce à ces ajouts de fonctionnalités, les créateurs sur Instagram peuvent facilement transformer du texte en voix et modifier leur audio avec des effets excentriques.

« Nous savons que l’utilisation du son et de l’audio est l’un des aspects les plus amusants de la création d’une 🔥 Reel ! Nous lançons donc aujourd’hui deux nouveaux outils audio appelés Effets vocaux et Texte-parole. Balayez pour en savoir plus sur la façon de les utiliser pour faire passer vos Reels au niveau supérieur », a écrit Instagram.

Avec l’outil de synthèse vocale d’Instagram, vous pouvez facilement transformer un texte en une voix générée automatiquement. Vous êtes peut-être déjà familier avec des voix analogues si vous avez utilisé TikTok ou regardé des TikToks repostés sur Instagram.

Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez l’application Instagram et accédez à la caméra des Reels. Après avoir enregistré la vidéo, utilisez l’outil texte et ajoutez du texte à la vidéo. Après avoir ajouté votre texte, appuyez sur la bulle de texte et choisissez « Synthèse vocale ». Vous pouvez choisir entre deux voix.

Une autre fonctionnalité qu’Instagram a présentée est celle des effets vocaux. Grâce à cet outil, vous pouvez choisir de modifier l’audio ou la voix off de votre Reel. La sélection actuelle d’effets vocaux comprend l’hélium, le géant, le chanteur ou encore l’effet robotique. Pour accéder aux effets vocaux sur Instagram, enregistrez votre Reel et appuyez sur la note de musique pour ouvrir le mixeur audio. Vous devez ensuite passer à l’onglet Effets et sélectionner un effet vocal.

Des fonctionnalités déployées

Instagram est en train de déployer ces deux fonctionnalités sur Android et iOS. Si vous ne les voyez pas encore, assurez-vous d’avoir mis à jour l’application vers la dernière version disponible sur Google Play Store ou App Store.

Reels a été lancé en 2020, censé être un concurrent direct du très populaire TikTok. Instagram a lancé un programme de bonus pour les créateurs en juillet, dans le cadre du plan de la société mère Facebook (maintenant Meta) visant à verser un milliard de dollars aux créateurs jusqu’en 2022, et a offert aux créateurs ayant un nombre élevé de followers jusqu’à 35 000 dollars de bonus pour créer des Reels.