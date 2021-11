La dernière fois que nous avons entendu parler des intentions de prix de Samsung avec la série Galaxy S22, ils n’allaient pas différer des prix de lancement de la gamme S21, même si nous aurions un nouveau design et des composants plus puissants.

Cependant, Samsung pourrait avoir changé d’avis, après avoir rencontré des difficultés de production avec le nouveau processeur Exynos 2200 et étant donné la pénurie générale de puces dans laquelle nous vivons.

La source Gallox affirme que nous pourrions voir jusqu’à 100 dollars d’augmentation dans les prix de la gamme Galaxy S22, et le prix le plus élevé dans la gamme d’augmentation de la liste de prix irait au Galaxy S22 Ultra :

Autrement dit, la source estime une augmentation de 50 dollars pour le Galaxy S22 et le S22+, et une hausse d’environ 100 dollars pour le « Ultra ». Pour rappel, les prix des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra étaient de 799 dollars, 999 dollars et 1 199 dollars au lancement. Bien sûr, il s’agit -là des prix des modèles de base.

799 $, 999 $ & 1199 $

Maybe a $50 increase on base and plus at maximum, bigger model could see up to a $100 increase.

Keep in mind, Plus and Ultra are expected to have 256gb of base storage pic.twitter.com/kwHs4u21mH

—Anthony (@TheGalox_) November 11, 2021