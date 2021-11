Les OnePlus 10 Pro, OPPO Find X4, et realme GT 2 Pro bénéficieront d’une charge rapide de 125 W

Lorsque OPPO a dévoilé pour la première fois la technologie de charge rapide de 125 watts en 2020, elle a déclaré qu’un smartphone doté d’une batterie de 4 000 mAh pouvait être rechargé à 100 % en 20 minutes. La société a également déclaré que si vous n’aviez pas le temps de recharger à 100 %, la technologie vous permettrait de brancher votre smartphone pendant 5 minutes et de le charger à 41 %.

Cela semblait trop beau pour être vrai, mais selon une nouvelle fuite, tout cela pourrait bientôt devenir une réalité sur les appareils haut de gamme qui sortiront l’année prochaine.

Selon l’informateur Mukul Sharma sur Twitter, le realme GT 2 Pro, la série OPPO Find X4, le OnePlus 10 Pro, le smartphone de la série OPPO N et le Reno 8 Pro seront dotés d’un support de charge rapide de 125 W. Tous ces appareils sont susceptibles d’être alimentés par le processeur phare de Qualcomm de nouvelle génération sur une puce — le Snapdragon 898, qui est tout prêt à être dévoilé dans les prochaines semaines.

Realme GT 2 Pro, Find X4 series, OnePlus 10 Pro, OPPO N series phone, Reno 8 Pro to feature 125W fast charging. pic.twitter.com/AnwtIz4Bog —Mukul Sharma (@stufflistings) November 12, 2021

Les rendus présumés du OnePlus 10 Pro ont également fuité en ligne. Ils suggèrent une bosse de caméra analogue à celle du Galaxy S21 Ultra qui semble s’étendre à partir du cadre métallique du smartphone. Les spécifications du realme GT 2 Pro ont également été dévoilées, avec un écran S-AMOLED de 6,51 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement élevée et une caméra frontale logée dans l’écran poinçonné. Il pourrait avoir 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, tandis que les caméras pourraient inclure un capteur principal de 108 mégapixels.

Pendant ce temps, realme a déjà annoncé le support de la charge rapide 125 W sur son flagship ultra-premium, tandis que d’autres appareils haut de gamme de BBK Electronics pourraient avoir le même support. Le Xiaomi 11 T Pro est actuellement en tête du peloton avec une charge de 120 W, et 125 W serait un nouveau record. Ce smartphone a également une batterie de 5 000 mAh et avec une charge de 120W, elle passe de 0 à 100 % en 17 minutes.

Ils sont attendus début 2022

Si la prise en charge d’un chargeur de 125 W ferait certainement bonne figure sur la fiche technique, il y a un compromis à faire : une vitesse de charge plus élevée dégrade la batterie plus rapidement. La charge Flash Charge de 120 W de OPPO, par exemple, fera perdre à une batterie un cinquième de sa capacité en deux ans environ. Après tout, ce n’est pas pour rien que les meilleurs smartphones phares de 2021, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung et l’iPhone 13 Pro Max d’Apple, ne supportent respectivement des charges de 25 W et 27 W. Google a adopté une approche encore plus prudente avec le Pixel 6.

Tous les appareils mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’être lancés dans la première moitié de 2022, et nul doute que nous verrons davantage d’informations