La nouvelle application Windows de 1Password apporte une refonte et de nouvelles fonctionnalités bien nécessaires

Après des années d’attente, voici 1Password 8 pour Windows 10 et Windows 11. La nouvelle application présente une refonte intuitive, un code plus sécurisé, un support du mode sombre, de nouvelles fonctionnalités et plusieurs autres améliorations tant attendues par les clients.

Nous avons eu un premier aperçu de 1Password 8 plus tôt cette année, lorsqu’elle est entrée en version bêta publique pour Windows et macOS. L’amélioration la plus notable est sa nouvelle interface, qui ressemble désormais beaucoup plus à l’extension du navigateur et dispose d’une barre latérale plus propre. L’apparence est meilleure, elle fonctionne avec le mode sombre et elle est plus intuitive que ce que nous avons connu avec 1Password 7.

Matt Davey, directeur de l’expérience de la société, a déclaré que 1Password avait créé un tout nouveau langage de conception, baptisé Knox, pour le projet, afin d’assurer la cohérence entre les différents appareils.

Mais du point de vue de l’utilisateur, la mise à jour de 1Password 8 est plus une question de vitesse que d’apparence. La fonction de recherche améliorée de l’application et les outils d’édition plus simples facilitent grandement la recherche ou la modification des mots de passe, et une nouvelle fonction d’accès rapide vous permet de trouver des mots de passe même lorsque l’application 1Password est fermée.

La nouvelle mise à jour de 1Password est également accompagnée d’un support amélioré de Windows Hello. Si vous redémarrez votre PC, 1Password s’en souviendra, et l’extension du navigateur 1Password prend désormais en charge Windows Hello (à condition que vous disposiez également de l’application de bureau). À l’avenir, les machines Windows 11 auront la possibilité d’accéder à 1Password en utilisant uniquement Windows Hello — aucun mot de passe n’est requis.

Développée en Rust

Sous le capot, 1Password fonctionne désormais avec le langage Rust, qui est incroyablement rapide et réputé pour sa sécurité. L’application 1Password 8 comporte de nouvelles fonctions de sécurité, mais le changement le plus important est le nouveau tableau de bord Watchtower, qui aide les utilisateurs à optimiser la sécurité de leurs informations sensibles en identifiant les mots de passe faibles ou compromis inactifs 2 FA et plus encore.

Il y a une tonne d’autres petites améliorations dans 1Password 8, y compris un nouvel outil de partage de mots de passe, Psst !, qui permet aux utilisateurs d’identifier, de gérer et de contrôler clairement l’accès au partage, même avec des personnes qui ne sont pas des utilisateurs de 1Password.. Malheureusement, la version macOS de 1Password 8 n’est pas prête pour une sortie officielle, bien que vous puissiez la télécharger.