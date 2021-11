Qualcomm devrait annoncer le Snapdragon 898 lors de son événement du 30 novembre

by

Le fabricant de puces Qualcomm a révélé les dates de son Tech Summit 2021, où il annoncera très probablement son prochain SoC phare pour les meilleurs smartphones Android, qui, selon les rumeurs, sera connu sous le nom de Snapdragon 898.

L’événement se déroulera du 30 novembre au 2 décembre, et si l’histoire est un guide, le Snapdragon 898 sera dévoilé le premier jour. Au-delà de cela, rien d’autre n’a été partagé par la société.

Selon les rumeurs qui ont fait surface jusqu’à présent, le numéro de modèle de la puce est SM8450, et elle utilisera les derniers designs d’Arm. Un smartphone équipé de la puce a récemment été repéré, et il semble que le cœur principal, probablement le Cortex X2, tourne à 3,00 GHz, trois cœurs intermédiaires, probablement basés sur le Cortex-A710, sont cadencés à 2,5 GHz, et quatre cœurs d’efficacité, le Cortex-A510, ont une fréquence de 1,79 GHz. Cette rumeur semble également confirmer que le Snapdragon 898 est doté du GPU Adreno 730.

Le processeur serait basé sur le processus 4 nm de Samsung, ce qui devrait le rendre un peu plus rapide et plus économe en énergie que le Snapdragon 888 en 5 nm. Le célèbre leaker Ice Universe a également partagé ses présumés scores de benchmarks.

Il semble que la puce ait obtenu un score de 1 200 points dans le test monocœur et de 3 900 points dans le test multicœur. Qualcomm va probablement optimiser davantage la puce, ce qui signifie que les scores vont probablement augmenter un peu.

Une forte concurrence

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 3 équipé du Snapdragon 888 a respectivement obtenu des scores de 1 113 points et 3 538 points dans le même test. Selon Digital Chat Station, Xiaomi sera le premier à sortir un smartphone équipé du Snapdragon 898, suivi de Motorola. Et, bien sûr, les variantes américaine et chinoise du Galaxy S22 seront également équipées du prochain processeur de Qualcomm.

La puce sera confrontée à la puce Exynos 2200, la prochaine puce haut de gamme de Samsung, qui sera dotée pour la première fois du GPU AMD, et au Google Tensor, dont Qualcomm n’est pas fan.