Windows 11 : l’écran bleu de la mort fait un retour dans sa couleur originale

La raison pour laquelle le BSOD redevient bleu dans Windows 11 n’est pas claire, mais elle pourrait être liée aux appels au support informatique. L’écran bleu de la mort fait depuis longtemps partie de Windows, et c’est un moyen facile pour les utilisateurs finaux de repérer un problème et d’appeler le support informatique.

Comme l’ a rapporté Ars Technica, le géant du logiciel revient sur son changement de couleur dans une nouvelle version preview de Windows 11 publiée sur ses canaux Beta et Release Preview. Au bas d’un article de blog détaillant toutes les améliorations apportées à la version 22000.346 de la preview de Windows 11, on peut lire un point : « Nous avons changé la couleur de l’écran en bleu lorsqu’un périphérique cesse de fonctionner ou qu’une erreur d’arrêt se produit comme dans les précédentes versions de Windows ».

Cependant, en juillet dernier, il semblait que la société allait changer la couleur de l’emblématique écran d’erreur du bleu au noir avec la sortie de Windows 11. Peut-être Microsoft voulait-elle faire cela pour que Windows 11 se distingue de ses prédécesseurs et donner à la nouvelle version de son système d’exploitation un style distinctif. En outre, un tel écran noir permettait de l’assortir aux nouveaux écrans noirs d’ouverture et de fermeture de session . C’était le premier changement majeur apporté au BSOD depuis que Microsoft a ajouté un emoji triste à l’écran dans Windows 8.

L’écran bleu de la mort, alias BSOD, a été un spectacle indésirable pour les utilisateurs du système d’exploitation du géant des logiciels depuis son introduction dans Windows 3.0 en 1990. Cet écran d’erreur n’apparaît sur votre PC que lorsqu’il a rencontré un problème grave et qu’il doit redémarrer, c’est pourquoi les utilisateurs de Windows redoutent tant de le voir. Un BSOD est une erreur de noyau propre à Windows, et il comprend généralement un vidage de données que les administrateurs informatiques peuvent analyser pour déterminer la cause des pannes.