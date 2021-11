Clubhouse s’enrichit d’une nouvelle fonction Replay

Tu te souviens de Clubhouse ? La popularité de l’application est montée en flèche à la fin de l’année 2020 et tout le monde voulait une invitation. Aujourd’hui, alors que l’hystérie semble retombée, il semble que Clubhouse ait survécu à l’engouement initial et que l’application soit constamment dotée de nouvelles fonctionnalités.

La dernière en date s’appelle Replay, et elle est annoncée depuis septembre comme un changement de cap pour l’application de réseaux sociaux basée sur la voix. Comme son nom l’indique, la nouvelle fonctionnalité Replay de Clubhouse permet aux créateurs d’enregistrer une session et de la publier sur leur profil ou dans un club. Clubhouse a officiellement annoncé le lancement de Replay sur son blog il y a quelques jours.

Voici un extrait du communiqué de presse :

Cette nouvelle fonctionnalité s’accompagne de quelques avantages supplémentaires. Les utilisateurs de Clubhouse qui écoutent un Replay pourront « passer à l’orateur suivant » et voir les liens épinglés (une autre nouvelle fonctionnalité lancée il y a quelques semaines).

Les liens, épinglés en haut de la conversation par le modérateur, resteront actifs et changeront dynamiquement pendant le replay.

the best of live ✨ but later!

Replays are here and they’re so much more than just a recording. Creators can download audio, and when you listen on Clubhouse, you’ll see all the dynamics of the stage, PTRs, *and* hop from speaker to speaker.

live now on iOS & Android 💖 pic.twitter.com/zDtenNy60c

— Clubhouse (@Clubhouse) November 8, 2021