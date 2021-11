Valve repousse le lancement de Steam Deck à l’année prochaine

La Steam Deck de Valve a été retardée jusqu’en février 2022, selon un e-mail envoyé aux personnes ayant effectué une réservation pour la console portable.

Dans cet e-mail, Valve s’excuse pour ce retard et cite les problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et les pénuries de matériaux qui touchent à la fois les consoles et les GPU depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« En raison de pénuries de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter nos dates de lancement initiales », indique l’e-mail envoyé aux personnes ayant une réservation. L’e-mail n’a pas fourni d’informations pour ceux qui souhaitent acheter un Steam Deck, mais ne veulent pas faire de réservation. Les perturbations actuelles de la chaîne d’approvisionnement mondiale et les problèmes liés à l’approvisionnement en pièces et à la fabrication vont probablement aussi repousser la date de disponibilité générale de la console.

Le problème concerne tous les modèles de Steam Deck, dont l’expédition devait commencer en décembre.

Valve précise que la date de février 2022 est toujours une estimation, mais il semble que la société fasse tout de même confiance à la nouvelle date de mise en vente. Ceux qui ont réservé un Steam Deck garderont leur place dans la file d’attente, mais les dates « seront décalées en conséquence » pour commencer en février plutôt qu’en 2022.

Une pénurie qui impacte tout le monde

Valve a initialement annoncé la Steam Deck en juillet. Si le facteur de forme et le design de la console ont été comparés à ceux de la Nintendo Switch, Valve souhaite que la Steam Deck ressemble davantage à un PC portable. Les joueurs auront accès à l’ensemble de leur bibliothèque de jeux Steam lors de leurs déplacements et pourront jouer à des jeux avec la manette intégrée de la Steam Deck, ainsi que brancher la console à un téléviseur ou à un moniteur pour jouer sur un écran plus grand.

La pénurie de la chaîne d’approvisionnement mondiale a eu un impact majeur sur l’industrie technologique. Les consoles de nouvelle génération et les cartes graphiques NVIDIA série 30 sont réputées pour être difficiles à acheter depuis près d’un an, BMW a déclaré la semaine dernière que certaines nouvelles voitures n’auraient pas d’écran tactile en raison de la pénurie de puces, et même Apple en a ressenti les effets, déclarant avoir perdu 6 milliards de dollars à cause des contraintes de la chaîne d’approvisionnement au cours de son dernier trimestre.