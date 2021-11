Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est annoncé au prix de 529 €

Après avoir lancé le OnePlus Nord 2 en juillet de cette année, des rapports sur une édition spéciale du OnePlus Nord 2 sur le thème de PAC-MAN ont commencé à apparaître en ligne le mois dernier. Maintenant, OnePlus a officiellement annoncé le smartphone OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition en France. Bien que les spécifications de l’appareil soient celles d’un OnePlus Nord 2 standard, il contient quelques astuces que vous allez adorer.

La première différence majeure est dans le domaine de la couleur physique, du matériau et de la finition du smartphone. Contrairement au Nord 2 standard, le Nord 2 x PAC-MAN Edition est livré avec un panneau arrière spécial et « réimaginé » qui présente une conception à double film. Sous la première couche, la société a appliqué de l’encre phosphorescente sur la couche la plus interne qui fait essentiellement briller l’appareil dans le noir. Oui, lisez-le bien, le OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition brillera dans les environnements sombres !

Deuxièmement, OnePlus indique qu’elle a entièrement remanié OxygenOS pour correspondre au thème de l’appareil. En plus de remanier l’interface utilisateur et de la remplir de divers designs sur le thème de PAC-MAN, la société a également caché des jeux, des défis et du contenu PAC-MAN caché dans tout le logiciel. Certains d’entre eux doivent également être déverrouillés dans l’appareil, bien que la société n’ait pas encore mentionné comment.

En dehors de ces éléments, le Nord 2 x PAC-MAN Edition est le même appareil que le Nord 2 standard. Il est doté d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces, d’une configuration à trois caméras avec un objectif primaire de 50 mégapixels à l’arrière, du chipset MediaTek Dimensity 1200-AI et d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. En ce qui concerne le stockage, l’édition spéciale du Nord 2 est proposée dans une variante à stockage unique, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne le prix du OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, la société vendra le smartphone pour 529 €.

Comment gagner un smartphone OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition ?

Maintenant, pour en venir à une autre chose importante, OnePlus organise un concours où il sélectionnera trois gagnants au hasard pour donner l’édition spéciale du OnePlus Nord 2. Donc, si vous êtes assez chanceux et que vous vivez en France (Europe) ou en Inde, vous pouvez obtenir le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition ou un OnePlus Buds Z gratuit.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site officiel de l’entreprise et de jouer au jeu Web que nous aimons tous depuis notre enfance — PAC-MAN. Une fois que vous aurez terminé une session de jeu, vous pourrez enregistrer votre participation pour être sélectionné pour les récompenses.

La première partie du concours se terminera plus tard dans la journée. Dans le cadre de celle-ci, l’entreprise sélectionnera trois gagnants et offrira à chacun d’entre eux un Nord 2 x PAC-MAN Edition. Les autres gagnants sélectionnés auront la possibilité d’obtenir un bon d’accès anticipé pour acheter l’appareil en édition spéciale ainsi qu’une paire gratuite de OnePlus Buds Z.

La deuxième partie du concours débutera le 12 novembre et durera jusqu’au 15 novembre. Les gagnants de ce concours recevront des bons similaires pour réclamer un OnePlus Buds Z gratuit avec leurs commandes du Nord 2 x PAC-MAN Edition.