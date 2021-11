Disney+ lance un format IMAX spécial pour 13 films Marvel

Le 12 novembre, Disney+ proposera sur sa plateforme le format IMAX Expanded Aspect Ratio pour 13 films Marvel. Que signifie IMAX sans écran géant ? Grâce à ce nouveau format, les téléspectateurs verront un rapport d’aspect légèrement plus élevé lorsque vous regarderez ces films, ce qui réduira les barres noires plus petites en haut et en bas de l’écran dans certaines scènes.

« Pour la toute première fois, les fans pourront regarder certains de leurs titres Marvel préférés dans le rapport d’aspect élargi d’IMAX à la maison avec IMAX Enhanced sur Disney+, lancé le 12 novembre dans le cadre de la célébration mondiale de la Disney+ Day de la société », a déclaré Disney dans un communiqué de presse.

Selon la société, le rapport d’aspect élargi d’IMAX est de 1:90:1 et offre jusqu’à 26 % d’images en plus pour certaines séquences. Il est également plus proche du traditionnel ratio 16:9 des téléviseurs. Au total, le rapport d’aspect supplémentaire offrira jusqu’à 26 % d’images en plus pour certaines séquences. Bien entendu, l’expression « séquences sélectionnées » est essentielle, car toutes les parties de tous les films ne bénéficieront pas d’une surface d’écran supplémentaire. Certains films, comme Avengers : Infinity War et Endgame ont été entièrement tournés au format IMAX.

Les films disponibles en streaming dans le nouveau format présenteront un label bien visible sur leurs écrans d’information Disney+. Il convient de noter que les versions standard en écran large des films continueront également à être disponibles sur le service de streaming.

Voici la liste complète des films qui bénéficieront du rapport d’aspect élargi d’IMAX sur Disney+ :

Ant-Man et la Guêpe

Avengers : Endgame

Avengers : Infinity War

Black Panther

Black Widow

Captain America : Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Iron Man

Les Gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Thor : Ragnarok

Un avantage sur la concurrence

« Nous sommes ravis de créer une nouvelle valeur ajoutée pour les fans et le public de Marvel sur Disney+, et nous avons hâte d’offrir encore plus de fonctionnalités IMAX Enhanced à l’avenir », a déclaré Michael Paull, président de Disney+, dans un communiqué. Le nouveau format IMAX donne à Disney+ un avantage sur ses concurrents, tels que Netflix et Amazon Prime Video. L’entreprise affirme qu’à l’avenir, cette collaboration permettra à Disney+ de bénéficier d’une technologie audio et visuelle améliorée, notamment le son immersif IMAX signé DTS, qui devrait concurrencer le Dolby Atmos.

Le lancement du nouveau format intervient le jour du Disney+ Day, soit exactement deux ans après le lancement du service de streaming. La société prévoit également de diffuser plusieurs premières impressions et de nouvelles bandes-annonces pour les contenus à venir lors de la Disney+ Day.