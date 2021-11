Le Motorola Edge 30 Ultra est attendu en janvier avec la puce Snapdragon 898

Bien que Motorola soit l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, il n’est pas très présent sur le marché des produits phares haut de gamme. La plupart de ses smartphones sont des appareils de milieu de gamme et des appareils abordables. C’est justement le créneau que Motorola s’est taillé. Ce statut n’empêche pas l’entreprise d’essayer.

Le Motorola Edge 30 Ultra pourrait être lancé en janvier, selon une nouvelle fuite, et embarquer un chipset Snapdragon 898, ce qui permettrait de devancer le Galaxy S22 de Samsung en tant que premier smartphone phare Android de 2022 équipé de la prochaine puce de pointe de Qualcomm.

Nous avons entendu des rumeurs suggérant que Motorola pourrait être parmi les premiers à lancer un smartphone équipé de la puce Snapdragon 898, mais cette nouvelle fuite de Nils Ahrensmeier de TechnikNews comprend également un tas de spécifications présumées ainsi qu’un nom de modèle : le Motorola Edge 30 Ultra, qui suit vraisemblablement le Motorola Edge 20 Pro qui sont arrivés sur des marchés en 2021.

La fuite cite une source anonyme affirmant que le Motorola Edge 30 Ultra (numéro de modèle « XT-2201 » et nom de code interne « Rogue ») embarquera un chipset Snapdragon avec un numéro de modèle SM8540 — ce qui correspond à la puce Snapdragon 898. Pour être clair, Qualcomm n’a pas encore officiellement nommé le chipset, donc il pourrait finir par être lancé comme le Snapdragon 895, mais il semble peu probable que la société revienne à sa convention de numéro après être passé au Snapdragon 888 en 2021.

Quoi qu’il en soit, la fuite fait état de nombreuses autres spécifications, notamment que deux des trois capteurs photo arrière seront des caméras de 50 mégapixels (la principale et l’ultra-large) avec un capteur de 2 mégapixels ; la caméra frontale sera de 60 mégapixels. Il sera également équipé d’un chargeur rapide de 68 W et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

SCOOP: Motorola is planning to launch a new Flagship Device this Winter. Code-named “Rogue”, the device is going to launch as Motorola Edge 30 Ultra in Europe and presumably Motorola Edge X in China. All Specs, thx to a source: https://t.co/sJhWPa0C9b

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) November 8, 2021