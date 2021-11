WSATools facilite l’installation des applications Android sur Windows 11

Pour certains utilisateurs de Windows, la possibilité d’installer et d’exécuter directement des applications Android est peut-être le principal atout de Windows 11. Cela n’est pas sans poser quelques problèmes, dont le plus important est la sélection très limitée d’applications officiellement prises en charge par l’Appstore d’Amazon.

Bien sûr, ce catalogue s’étoffera avec le temps, mais cela laisse encore beaucoup d’applications Android en dehors du spectre initial de la promesse de Microsoft. Heureusement, le nouveau Windows Subsystem for Android est un système ouvert, du moins pour l’instant, et un nouvel outil est apparu pour aider les utilisateurs moins avertis à tirer le meilleur parti du support des applications Android.

Beaucoup d’utilisateurs de Windows ont sans doute été déçus d’apprendre que le Windows Subsystem for Android (WSA) dont on parlait n’aurait pas le support officiel de Google. Étant donné les exigences de la certification Google Play, ce n’est probablement pas si surprenant puisqu’il ne s’agit pas d’un scénario officiellement pris en charge. Bien que cela puisse changer à l’avenir, Microsoft a choisi de s’associer à Amazon pour sa propre plateforme Android dans Windows 11.

L’état initial du support Android « natif » de Windows 11 se fait depuis l’Amazon Appstore à l’intérieur du Microsoft Store, du moins en ce qui concerne la plupart des utilisateurs finaux. Le scénario idéal dans l’esprit des deux entreprises est que les utilisateurs de Windows se plongent dans cette boutique pour leurs besoins en applications Android. Étant donné la sélection d’une cinquantaine d’applications, ce n’est guère pratique pour l’instant.

Heureusement, Microsoft n’a pas verrouillé ce WSA ou du moins n’a pas trouvé le moyen de le faire. Cela a laissé la porte ouverte aux utilisateurs plus avancés et aux développeurs entreprenants pour trouver des moyens de contourner cette limitation, notamment par le biais du sideloading de Google Play Store, des applications et des services.

Malheureusement, cela nécessite un peu de savoir-faire technique lorsqu’il s’agit d’utiliser Android Debug Bridge ou ADB, et c’est là qu’intervient ce nouvel utilitaire tiers WSATools.

Un utilitaire très pratique

Disponible gratuitement sur le Microsoft Store, l’application WSATools permet aux utilisateurs de sélectionner un APK qu’ils ont téléchargé depuis un autre dépôt d’applications et de l’installer sur Windows 11 comme ils le feraient pour une application Windows normale. Elle automatise le processus de manière à ce que les utilisateurs n’aient même pas à installer ADB et les outils connexes, sans parler de l’utilisation de la ligne de commande.

Bien qu’il s’agisse d’un utilitaire pratique, l’existence de WSATools soulève également certaines questions et préoccupations concernant la sécurité de WSA. Il n’est que trop facile d’infecter un smartphone Android avec un APK potentiellement dangereux, et ces vulnérabilités pourraient être exploitées pour pénétrer dans les systèmes Windows à l’avenir. Le Windows Subsystem for Android comporte encore de nombreuses pièces mobiles, et les utilisateurs voudront peut-être tempérer leur enthousiasme en faisant attention à ce qu’ils téléchargent et installent sur leurs nouveaux systèmes Windows 11.