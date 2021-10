Windows 11 : l’Amazon Appstore sera disponible dans le Microsoft Store

Bien que le Amazon Appstore soit répertorié dans le Microsoft Store, l’application ne peut pas être téléchargée pour le moment. Il ne s’agit donc que d’un substitut. Le téléchargement ne devrait être possible qu’après la sortie du Windows Subsystem for Android . Toutefois, l’application indique que la prise en charge des applications Android est en voie d’achèvement et pourrait bientôt être testée par les membres Insider.

Le nouveau système d’exploitation Windows 11 de Microsoft est censé prendre en charge non seulement les traditionnelles applications de PC, mais aussi les applications Android. L’application Amazon Appstore a fait son apparition dans le Microsoft Store . Le géant basé à Redmond pourrait bientôt tester le Windows Subsystem for Android avec les membres Insiders. L’Amazon Appstore sera l’un des moyens d’installer des applications Android sur Windows 11.