Comment faire fonctionner le Google Play Store sur Windows 11 ?

Un développeur et étudiant en design a réussi à faire fonctionner le Google Play Store sur Windows 11. La boutique d’applications Android de Google est entièrement fonctionnelle dans Windows 11 grâce à cette méthode, ce qui vous permet d’installer un jeu ou une application et de l’exécuter aux côtés des applications Windows traditionnelles.

Microsoft a commencé à tester le support des applications Android de Windows 11 la semaine dernière, mais la mise en œuvre officielle est limitée à l’Amazon Appstore et à moins de 50 applications pendant la phase de preview. L’installation du Google Play Store ouvre Windows 11 à tous les jeux ou applications Android que vous souhaitez utiliser.

Des jeux aux outils de productivité, en passant par les applications de réseaux sociaux, vous avez le choix entre des milliers d’applications à exécuter sur votre ordinateur portable ou votre tablette, grâce à ADeltaX. Cependant, les avantages qu’une boutique d’applications plus importante pourrait apporter à Windows 11 pourraient offrir de plus grandes opportunités à Microsoft et à Google à l’avenir si les utilisateurs adoptent Android sur leurs appareils Windows 11.

ADeltaX, un étudiant italien en UX design, a réussi à installer le Google Play Store sur Windows 11, et a détaillé toutes les étapes nécessaires pour le faire fonctionner. Si vous n’êtes pas familier avec les commandes Linux ou les invites de commande, le processus d’installation ne sera pas des plus simples, mais ADeltaX a créé un guide vidéo pour ceux qui veulent vraiment le faire fonctionner.

J’ai réussi à faire fonctionner le Google Play Store sur Windows 11 en moins de 15 minutes — j’avais les nombreux outils nécessaires et le Windows Subsystem for Linux (WSL) et Ubuntu installé. Le résultat est un Google Play Store entièrement fonctionnel que vous pouvez utiliser pour installer n’importe quelle application Android sur Windows 11.

Un processus très simple



Les instructions complètes pour le processus d’installation sont disponibles sur GitHub, ou par le biais de la vidéo YouTube. Nous nous attendons à ce que Microsoft mette le Windows Subsystem for Android à la disposition de tous les utilisateurs de Windows 11 dans les mois à venir, parallèlement à la prise en charge de l’Amazon Appstore.

Malheureusement, il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible longtemps, car Microsoft va très probablement révoquer l’accès à la boutique. Actuellement, le seul moyen d’utiliser les applications Android sera de passer par le Microsoft Store et la bibliothèque de l’App Store d’Amazon. Cependant, cela ouvre la voie à l’utilisation de jeux et d’applications de productivité sur les tablettes et les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 11, qui ne sont pas disponibles sur Amazon.

Ce n’est un secret pour personne que le Google Play Store est moins réglementé que l’App Store d’Apple en ce qui concerne les types d’applications disponibles à l’installation. Quoi qu’il en soit, c’est un moment intéressant de voir les mondes de Microsoft et de Google travailler ensemble. En fin de compte, ce sera aux utilisateurs de décider s’ils veulent voir bientôt leurs applications Android préférées sur les appareils Windows 11.