Telegram va bientôt lancer un service d’abonnement pour désactiver les publicités

Telegram est l’un des services qui a gagné de nombreux clients suite à la panne de Facebook/WhatsApp, mais il reste à savoir combien d’entre eux deviendront des utilisateurs fidèles ou retourneront à leur « premier amour ».

Le service de messagerie a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités au cours des dernières semaines et je suis certain que d’autres viendront bientôt. Au cours du weekend, le PDG de Telegram, Pavel Durov, a fait quelques annonces concernant les publicités qui apparaissent sur les grandes chaînes comptant plus de 1000 utilisateurs, comme le rapporte MSPowerUser.

Telegram a présenté sa propre plateforme publicitaire à la fin du mois d’octobre de cette année. La publicité n’apparaît que dans les grands canaux, dont le support s’associe aux coûts les plus élevés pour Telegram. Dans le même temps, Telegram n’affichera pas de messages publicitaires dans la liste des discussions, les conversations personnelles ou les groupes. En outre, l’application n’utilisera pas les données personnelles pour afficher des publicités.

Si vous suivez une ou plusieurs des chaînes ayant plus de 1000 utilisateurs et que vous voyez des publicités, vous serez heureux d’apprendre que Telegram va lancer un service d’abonnement complémentaire destiné à désactiver ces publicités. Bien sûr, si vous ne voulez pas payer pour un tel service, vous continuerez à voir ces publicités, mais il est bon de savoir que cette option existe.

Nous avons déjà commencé à travailler sur cette nouvelle fonctionnalité et nous sommes impatients de la lancer ce mois-ci. Elle peut être délivrée sous la forme d’un abonnement peu onéreux, qui permettra à tout utilisateur de soutenir financièrement et directement le développement de Telegram et de ne jamais voir de publicités officielles dans les chaînes.

En outre, le PDG de Telegram a révélé que ceux qui possèdent de grandes chaînes pourront désactiver les publicités officielles dans leurs chaînes pour tous les utilisateurs.

Aucun prix annoncé à l’heure actuelle

Pour l’instant, la société évalue les « conditions économiques » pour que cela se produise. On ne sait pas trop comment cela fonctionnerait, mais voici ce que dit Telegram : « les annonceurs pourront bientôt placer une publicité “invisible” sur n’importe quel canal qui — en supposant que le coût par impression soit suffisant — aura pour conséquence l’absence de publicité sur ce canal ».

Aucun prix d’abonnement n’a encore été annoncé puisque Telegram travaille encore à apporter cette fonctionnalité aux utilisateurs, mais nous en saurons plus une fois qu’elle sera prête à être mise en œuvre. Les publicités Telegram ressemblent exactement à ce qui a été précédemment décrit. Un message publicitaire se compose d’un texte et d’un bouton ; en cliquant dessus, l’utilisateur se rendra sur le site ou la chaîne de l’annonceur. Il n’y a pas d’images. Le message est marqué du mot « sponsorisé », ce qui indique clairement qu’il a été payé par l’annonceur.