Twitter ajoute un bouton pour rechercher des tweets provenant d’un compte

Il sera intéressant de voir si la proéminence de la fonction de recherche conduit à une nouvelle vague de personnes blâmées pour des choses qu’elles ont tweetées par le passé. Bien sûr, les utilisateurs assidus de Twitter connaissaient probablement l’option de recherche dans les anciens tweets depuis un certain temps, mais désormais, davantage de personnes sauront qu’elle existe et pourront retrouver plus facilement les anciens tweets.

