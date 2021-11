Un informateur révèle les dates clés de la gamme Galaxy S22 et de la Pixel Watch

Jon Prosser vient de diffuser quelques dates clés pour la prochaine série Galaxy S22 de Samsung. Dans un tweet qu’il a posté sur Twitter en fin de semaine dernière, Prosser a déclaré que les précommandes pour la série phare 2022 de Samsung commenceront le 8 février. Les nouveaux modèles devraient être lancés le 18 février. Il a également dit s’attendre à ce que la Pixel Watch fasse surface au cours du premier trimestre 2022.

Le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra seront propulsés par le Snapdragon 898 de 4 nm construit par Samsung aux États-Unis, au Canada et en Chine. Ailleurs, le trio sera équipé de la puce Exynos 2200. La puce Exynos est le SoC très attendu car il sera doté d’un GPU AMD supérieur au GPU Adreno de Qualcomm.

Le Galaxy S22 sera doté d’un écran de 6,06 pouces, le Galaxy S22+ d’un écran de 6,55 pouces et le Galaxy S22 Ultra d’un écran incurvé de 6,81 pouces. Les trois écrans utiliseront une dalle AMOLED avec un fond de panier LTPO. Ce dernier permet au taux de rafraîchissement de 120 Hz de descendre à 10 Hz (sur le S22 Ultra, 48 Hz sur les deux autres modèles) en fonction du contenu.

Les jeux, les défilements et certaines transitions fonctionneront de manière fluide avec jusqu’à 120 mises à jour par seconde. Les e-mails, les textes et les autres contenus qui ne bénéficieront pas d’un taux de rafraîchissement plus rapide fonctionneront avec l’écran qui ne se met à jour que 10 fois par seconde (là encore, sur le Galaxy S22 Ultra) et 48 fois par seconde sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+.

En ce qui concerne la caméra arrière, le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ pourraient être équipés d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels. Le Galaxy S22 Ultra pourrait être équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels et d’un périscope de 10 mégapixels. Le Galaxy SS Ultra produira des photos de 108 mégapixels, mais il devrait utiliser un binning de pixels 9:1 par défaut pour produire des images de 12 mégapixels.

Des smartphones très attendus

Le Galaxy S22 pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 3 700 mAh et le Galaxy S22+ d’une batterie de 4 500 mAh. Le Galaxy S22 Ultra aura la plus grande batterie, soit 5 000 mAh. Ce dernier modèle aura un dos en verre tandis que les deux autres modèles devraient avoir un panneau arrière en plastique.

En outre, le modèle haut de gamme devrait se vanter d’un logement pour le S Pen. Le fait que le stylet. de Samsung puisse accompagner le Galaxy S22 Ultra montre clairement que le Galaxy Note ne fera pas son retour après son absence de l’année dernière. En fait, il semble maintenant que l’été sera le moment où Samsung sortira les dernières versions de ses smartphones pliables.