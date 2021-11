YouTube commence à tester les commentaires liés à un moment

La société recueillera les réactions des utilisateurs qui ont accès à la fonction de test, et si elles sont positives, elle envisagera de déployer la fonction au plus grand nombre.

Ainsi, ceux qui ont accès à la fonctionnalité expérimentale verront une nouvelle option « Timed Beta » dans l’outil de tri des commentaires de l’application YouTube sur iOS et Android . Cependant, cette option n’est actuellement disponible que pour certaines vidéos et pour quelques utilisateurs sélectionnés.

De cette façon, les utilisateurs seront en mesure de voir rapidement les commentaires liés à un moment précis dans la vidéo. Ainsi, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agira d’un filtre supplémentaire dans l’outil de tri qui comprend actuellement les filtres « Top des commentaires » et « Les plus récents d’abord ».