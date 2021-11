Instagram pourrait bientôt vous laisser choisir ce que vous voulez voir sur votre timeline

L’une des critiques les plus répandues à l’égard d’Instagram concerne la façon dont le service gère le flux des utilisateurs.

En 2017, Instagram a remplacé son flux chronologique par un flux algorithmique qui décide de ce qu’il faut afficher sur la page d’accueil lorsque vous ouvrez l’application. Si nous ne sommes pas près de retrouver le flux chronologique, Instagram travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de choisir ce que vous voyez dans la timeline.

Comme l’explique Instagram dans un article de blog publié plus tôt cette année, l’algorithme utilise divers signaux, notamment des informations sur la publication, la personne qui a posté, votre activité et l’historique de vos interactions avec quelqu’un. Bien que cela semble bon en théorie, cela signifie également que vous manqueriez des publications importantes de vos amis qui ne publient activement pas sur Instagram. Cela pourrait bientôt changer, car Instagram travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour vous donner plus de contrôle sur ce que vous parcourez.

Selon Alessandro Paluzzi, Instagram pourrait bientôt vous permettre de choisir entre Accueil, Suivre et Favoris pour le flux. Ainsi, vous pourrez choisir d’éviter les publications suggérées lorsque vous verrez inévitablement la bannière « Vous êtes tous rattrapés » après des heures de scroll.

#Instagram is working to allow you to choose what to see in the timeline by choosing between: home, following and favorites 👀 pic.twitter.com/Vjl3cKXnN9

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 29, 2021