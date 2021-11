Le lancement du Galaxy S22 pourrait être repoussé à début février

Comme c’est souvent le cas, la prochaine grande famille de smartphones ultra-haut de gamme de Samsung a beaucoup fait parler d’elle cet automne, mais si cela signifie évidemment que les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont loin d’être les secrets les mieux gardés du monde de la technologie, leur calendrier de lancement reste difficile à cerner.

La série Galaxy S22 de Samsung devrait être lancée au début de l’année 2022. Bien que la date exacte ne soit pas encore claire, un nouveau rapport de SamMobile affirme avoir des informations confirmant un événement de lancement début février pour la série phare. Les nouvelles de SamMobile coïncident également avec l’affirmation de l’informateur Jon Prosser selon laquelle les précommandes de la série Galaxy S22 seront lancées au cours de la deuxième semaine de février.

À l’inverse, @IceUniverse affirme que le Galaxy S22 « pourrait » être lancé début janvier. Étant donné les antécédents fiables de @IceUniverse, il n’est pas facile de prouver que cette affirmation est fausse sans une autre source fiable. Il convient également de noter qu’il est peu probable que les flagships de Samsung soient lancés en janvier de l’année prochaine, étant donné la pénurie mondiale de puces en cours.

Une autre raison plus apparente pour ce retard, comme on l’a également précédemment supposé, pourrait être le désir de Samsung de permettre au Galaxy S21 FE (Fan Edition) de bénéficier de plus d’attention, au lieu d’être éclipsé par la série plus convaincante de Galaxy S22. Le Galaxy S21 FE devait être lancé en novembre, mais la date a ensuite été repoussée à janvier, selon Prosser, bien que, tout comme le Galaxy S22, de nombreuses fuites concernant la date de sortie du S21 FE aient été contradictoires.

C’est en février que la famille Galaxy S20 a été dévoilée l’année dernière avant son lancement commercial réel en mars, donc d’une certaine manière, le S22 pourrait être considéré comme un retour aux racines de Samsung plutôt qu’un produit retardé… à moins, bien sûr, qu’il finisse par être « retardé » encore plus.

Une série décriée ?

Sur la base des précédentes fuites du Galaxy S22, la série de smartphones est susceptible d’être une évolution par rapport au Galaxy S21 au lieu d’une refonte complète. Seul le Galaxy S22 Ultra pourrait connaître une mise à niveau majeure en termes d’appareil photo — il devrait être doté d’un capteur photo de 108 mégapixels dans un design en forme de P. Le capteur photo du Galaxy S22 Ultra pourrait également bénéficier d’un partenariat entre Samsung et le fabricant d’appareils photo Olympus, ce qui permettrait d’améliorer la science des couleurs et le traitement des images.

Enfin, le Galaxy S22 Ultra pourrait également disposer d’un emplacement dédié au S Pen.